Fjellovergangene

E6 over Saltfjellet har vært stengt i natt, men det blir kolonnekjøring fra cirka klokken 07. Første kolonne går fra Sørelva, melder Statens vegvesen. E10 over Bjørnfjell er stengt på norsk og på svensk side. E12 Umbukta er åpnet for vanlig trafikk etter kolonnekjøring.