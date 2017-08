Fire pågrepet etter alvorlig bilulykke: – Alle var beruset

Like før klokken 21 torsdag kveld fikk politiet melding om utforkjøringen i Steigen. Politiet meldte da at ulykken var alvorlig og at to av personene ikke var gjort rede for.

– Da vi kom til stedet var det to i bilen. Begge i bilen var beruset, og etter hvert når vi fikk tak i de som hadde stukket fra stedet viste det seg at de også var beruset. Ingen av de fire erkjente å ha kjørt bilen, og på bakgrunn av det valgte vi å pågripe alle, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilssen til NRK.

Ble sendt i luftambulanse

To av mennene ble sendt med luftambulanse til Nordlandssykehuset i Bodø, mens de to andre ble kjørt i ambulanse til sykehuset ved 22-tiden i går.

Tre av de involverte har fått lettere skader og blir utskrevet fredag. Den fjerde har moderate skader og er stabil.

Skal avhøres

Nilsson forteller at mennene, som er i 30- og 40-årene, vil bli avhørt når de er ferdigbehandlet på sykehuset.

– Så fort de er klarert på sykehuset så vil vi hente dem og ta dem inn. Og da vil etterforskningen starte med avhør av alle fire.

– Vil du betegne dette som en uvanlig ulykke?

– Ja. Bare det at de er så enige om at ingen sier hvem som har kjørt, det er uvanlig.