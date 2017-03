Finnmark Ap snur om olje

Finnmark Arbeiderparti snur og støtter likevel en delvis konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Under fylkesårsmøtet i helga stemte partiet for et kompromissforslag fra partileder Jonas Gahr Støre om å konsekvensutrede sør for Lofoten.