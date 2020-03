Mandag oppdaget sykepleierne ved Rana lokalmedisinske senter at antibac-flasken på venterommet var stjålet.

– Håndspriten var rett og slett blitt stjålet. En full flaske, sier avdelingsleder Marie Monsen.

Nå er legekontoret i Mo i Rana fri for denne typen.

Og de er ikke alene. På motsatt side av sentrum ble Rema 1000 Ranenget frastjålet to antibac-flasker før helgen.

NRK har også skrevet om legesenteret på Giske, utenfor Ålesund, hvor det også ble stjålet to fulle flasker før helgen.

– Vi ønsker å beskytte pasientene våre. Det er ikke særlig greit at noen tar håndspriten vår. Jeg synes det er lavmål, rett og slett, sier Monsen.

På legekontoret i Rana så de seg nødt til å gå ut på Facebook:

Helt fri for Antibac

Heldigvis har legekontoret et lager av pumpeflasker med Antibac, men også disse kan gå fritt.

FORTVILER: – Det er en klar oppfordring til folk om å la vær å stjele fra helseinstitusjoner, sier Monsen. Foto: Privat

– Når det er helt fritt fra leverandører av alle typer håndsprit, sier det seg selv at vi er avhengige av å få beholde lageret vi har, sier Monsen.

Geir Nilsen er kjøpmann på Rema 1000 Ranenget. Flaskene som ble stjålet, ble tatt fra panterommet i butikken.

– Det er trasig at folk stjeler for egen vinning og ikke tenker på dem som kommer bak inne på panterommet, sier kjøpmann Geir Nilsen.

Nå er butikken hans fri for både Antibac til panterommet og til salg i butikken.

Tidligere har også Rema 1000 meldt om en 45 prosents økning på salg av Antibac.

VENTEROMMET: Her ble en 750 milliliters antibacflaske stjålet. – Nå blir det å porsjonere ut og passe ekstra godt på, sier Monsen. Foto: Marie Monsen

Finn-annonser: – Definitiv økning

Og den voldsomme etterspørselen etter Antibac er det mange som prøver å utnytte:

«Er du redd for å bli smittet av sykdommer eller uskikker på å ta på gjenstander med frykt for å få sykdommer? Her er løsningen for deg (…).»

Slik starter én av flere titalls nye Finn-annonser.

Et enkelt søk etter «Antibac» får i skrivende stund 97 treff. Og tallet øker.

– Det er en definitiv økning, sier Adéle Cappelen Blystad, kommunikasjonsrådgiver i Finn.no.

Sammenligner med «smørkrisa»

Og i januar i år ble det gjort 12 søk etter Antibac på FINN. Til sammenligning ble det i februar gjort 654 søk.

Antibac-annonser på Finn KORONAEFFEKT: – Det er antagelig en del som har fått med seg at en del butikker og apotek er i ferd med å gå tomme for Antibac, sier Blystad i Finn.

– Dette er ikke noe vi opplever veldig ofte, men vi ser for eksempel at i perioder hvor populære produkter blir utsolgt eller forsvinner ut av butikkhyllene, så dukker de ofte opp på Finn, sier Blystad.

– Dette skjedde under den såkalte «smørkrisen», og det samme så vi da butikkene gikk tom for Oboy og Gastromat, sier hun.

Flere av selgerne på Finn tilbyr Antibac i kassevis.

DSB: Ingen grunn til å hamstre

Men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det ikke er noen grunn til å hamstre.

– Vi er først og fremst bekymret for redsel og panikk i befolkningen, sier Elisabeth Longva, avdelingsdirektør for samordning og beredskap i DSB.

TOMME HYLLER: Flere steder i landet er hyllene på apotek og butikker tomme for Antibac. Dette bildet er fra et apotek i Førde. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

– Vi har robuste ordninger som skal ivareta leveranser og at det ikke er noen grunn til å hamstre. Det er heller ingen grunn til å tro at den situasjonen vi står i nå, skal bidra til at vi ikke får vann i springen, sier Longva.

Håndsprit ikke best

Og vann i springen er stikkord.

Det er nemlig ikke håndsprit som er beste middel for god håndhygiene, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø.

Så hva er det? Jo, det er bruk av rikelig med såpe og vann.

– Det er mer effektivt enn å bruke sprit. Men det er ikke tilgjengelig til alle tider, og da er bruk av håndsprit en god nummer to, sier Hagen.

For sprit og såpevask har forskjellige funksjoner:

Håndvask er rens under vann. Der skylles bakteriene og viruset av hendene.

Hånddesinfisering dreper mikroorganismene mens de er på hendene.

FHI sier at en håndvask tar 40–60 sekunder. Bruk lunket vann og såpe.

Hånddesinfeksjon tar 20–30 sekunder. Du skal bruke nok håndsprit til at du blir ordentlig våt på hendene og la det lufttørke.

– Håndvask er best når du er møkkete eller har organiske ting som mat eller urin på hendene. Du må være synlig ren for å bruke sprit, forklarer Mette Fagernes, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet (FHI).