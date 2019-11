Farevarsel ute for snø og vind: – Ufyselig værtype

Nå kan det være greit å finne fram spaden. Meteorologene har nemlig sendt ut gult farevarsel for snø.

I Nordland, Troms og Vest-Finnmark gjelder varselet fra lørdag og fram til midt på dagen mandag.

Det forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.

– Det er på grunn av en nord og nordvestlig luftstrøm som sender snøbyger inn over disse områdene.

Det er usikkert nøyaktig hvor mye snø som kommer. Men prognosene antyder at det kan komme mellom 20 og 40 millimeter per døgn enkelte steder i tidsperioden.

På spørsmål om det er en ufyselig værtype vi har i vente, svarer meteorologen bekreftende.

– Det kan du godt si. Det kan bli sterk vind i Nordland og Troms. Hvis prognosene slår til kan det bli snøfokk og vanskelige kjøreforhold. Sånn sett bør man kanskje vurdere nødvendigheten av å kjøre.

Til helga blir det snø og vind i nord. Foto: Meteorologene på Twitter

Varsel også lenger sør

Værforholdene kan bli mest utfordrende på fjellovergangene.

Men det er ikke bare i nord det er farevarsel ute.

Meterolog Espen Biseth Granan. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Går vi lenger sør mot Trøndelag og Nordvestlandet har vi ute farevarsel der også. Det gjelder fra fredag og gjennom helgen. Også her er det en nordvestlig luftstrøm med snøbyger. Men ikke fullt så mye vind som i nord.

Det ventes snø helt ned i fjæresteinene.

Det er altså ikke bare i høyden nedbøren kommer som hvite flak.

– Vi har ute farevarsel for Østlandet og Telemark for morgendagen, for snø. Det kommer nedbør sørfra. Mellom fem og 15 centimeter snø.

Følger med

En oversikt NRK fikk fra Meteorologisk institutt i forrige uke viste at det fra september fram til midten av november var sendt ut fire oransje farevarsler for kraftige vindkast.

I tillegg til 19 gule farevarsler for kraftige vindkast.

Granan forteller at de følger med på værsituasjonen i dagene fremover.

– Vi overvåker og vil eventuelt justere farevarslet etter hvert.

– Hva er ditt råd?

– Følg med på værvarslet. Sørg for å ha ekstra god tid om du skal ut og kjøre. Et gult farevarsel tilsier at folk bør ha økt aktsomhet. Været kan påvirke hverdagen til folk.