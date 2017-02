Får kritikk etter ulykke

Beredskapsopplæring og trening for mannskapet hadde ikke vært god nok da en 24 år gammel fisker omkom i Barentshavet i 2015. Ulykken skjedde fra fiskefartøyet Arctic Pioneer, og undersøkelsene fra Statens Havarikommisjon for Transport viser at rederiet heller ikke hadde iverksatt ulykkesforebyggende HMS-arbeid før de reiste ut på den første turen.