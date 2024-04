Færre tvillingfødsler i Nordland

Det er født færre kvinner som har født tvillinger i Norge de siste 20 årene. I fjor fødte 715 kvinner tvillinger, noe som kun utgjør 1,4 prosent av alle fødsler i Norge.

Spesielt i Møre og Romsdal, på Vestlandet og i Nordland er det synkende tvillingfødsler, der det i fjor ble født 40 prosent færre tvillinger enn for ti år siden.

Ifølge FHI skyldes det trolig en nedgang i hvor mange som føder tvillinger etter assistert befruktning (prøverørsforsøk). Der man før satte inn to eller flere egg for å øke sjansen for at kvinnen blir gravid, har man de siste årene kun satt inn ett. (NTB)