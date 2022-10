Få kvinner skriver for Wikipedia: Bruker mannlige navn for å unngå personangrep

Med over 60 millioner daglige lesere er Wikipedia et av de mest besøkte nettstedene i verden.

Hver dag skrives og publiseres hundrevis av artikler på nettstedet.

Men bare 10–15 prosent av disse er skrevet av kvinner.

Det skriver nettsiden selv i artikkelen om kjønnsforskjeller på Wikipedia.

Skjevfordelingen mener Elisabeth Carrera, daglig leder i Wikimedia Norge, er altfor dårlig.

– Vi kan ikke leve med at en av de viktigste kildene til fri og åpen informasjon er så mannsdominert.

Hun sier lav kvinnerepresentasjon fører til at halvparten av befolkningen ikke er godt nok representert.

– Alle har et ståsted når de tilegner seg og deler kunnskap. Derfor trenger man alle stemmer for å få et riktig bilde av verden.

Tøft miljø for kvinner

Én av grunnene til at kvinner unngår å bidra til Wikipedia er det Carrera beskriver som et tøft debattmiljø.

For artiklene som lages, skrives i samarbeid med flere. Og underveis er det ofte dialog mellom flere skribenter.

– Dialogen mellom de ulike bidragsyterne kan være litt for tøff i tonen.

Hvem, hva og når en artikkel på Wikipedia er blitt redigert ligger åpent for alle i revisjonshistorikken til hver artikkel. Foto: Skjermdump Wikipedia /

En konstruktiv og faglig diskusjon kan skli over i personangrep. Og Carrera sier kvinnene får det hardest.

– Vi vet at noen kvinner har opplevd at de får en mer konstruktiv faglig diskusjon når de ikke identifiserer seg som kvinner.

– Nøytralt eller mannlig alias gjør at diskusjonen blir bedre. Det syns jeg er veldig leit.

Vanskelig å holde på kvinnene

Sigrun Espe har vært bidragsyter på Wikipedia i 12 år. Hun forteller at det kan være vanskelig å holde på nye skribenter.

– Når man er helt ny og år kritikk kan det være enkelt å tenke at «dette er ikke noe for meg», sier hun.

Sigrund Espe bidrar mest til nynorsk Wikipedia. Foto: Wikimedia Norge

– For det er ofte tilbakemeldinger på at ting må endres, men det er jo egentlig bare fordi alle har lyst til å gjøre det så bra som mulig, sier Espe.

Hun mener mange kvinner er litt ekstra opptatt av at det de skriver skal være bra.

– Og når de da får kritikk kan det jo være at de trekker seg raskere enn menn.

Det er lett å tenke at det kanskje ikke spiller en stor rolle om det er en mann eller en kvinne som skriver en artikkel om bergarter eller kjemiske forbindelser.

Men den skeive kjønnsfordelingen kan ha noe å si for hva det skrives om, mener Carrera.

– Forskjellig utgangspunkt fører til at man kanskje velger andre tema.

Vannkraft før trykkeri

Sjefredaktør i Store norske leksikon, Erik Bolstad, har tidligere vært aktiv på Wikipedia. Han deler Carreras observasjoner.

Erik Bolstad er sjefredaktør i Store norske leksikon. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Vi ser at det er mye som kan påvirkes av kjønn. Tradisjonelt har vi brydd oss om veldig tekniske ting, mens kulturhistorie har vært lavere prioritert.

Han bruker en artikkel om Volda som eksempel.

– I artikkelen om Volda står det mer om kraftproduksjon enn at et av Norges første trykkerier lå i kommunen.

– Det er ikke nødvendigvis kjønnsbalanse, men det er lett å tenke seg at det kan være kjønnspåvirket.

Osdalen kraftverk ligger i Volda og er omtalt i SNL-artikkelen om kommunen. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Medalje til kvinnerekruttering

Store norske leksikon har også lavere kvinneandel enn menn, og Bolstad forteller at de jobber for å øke kvinnerekrutteringen.

– Jeg deler ut gullmedaljer når det rekrutteres kvinner utenfor Oslo, sølvmedalje for menn utenfor Oslo og tinnmedalje for menn i Oslo.

Men det jobbes med å øke andelen artikler som omhandler kulturhistorie som tradisjonelt har vært kvinnedominert.

– I fjor overtok vi hele Norsk bunadsleksikon. Det stoffet var så å si fraværende hos oss.

Wikipedia sliter med rekruttering av kvinnelige skribenter. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Har skrevet 1750 artikler om kvinnelige forskere

En som har tatt for seg mangelen på kvinnelige biografier på Wikipedia er britiske Jessica Wade.

Til daglig er hun en prisvinnende fysiker ved Imperial College London, men til NRK sier hun at mye av fritiden går til å skrive biografier om kvinnelige forskere.

– Da jeg fant ut at Wikipedia hadde en slik underrepresentasjon, ble jeg opptatt av å prøve å endre på det. Så jeg bruker så mye tid jeg kan utenfor laben på å bidra til siden.

Fysiker Jessica Wade har skrevet over 1750 artikler om kvinnelige- og minoritetsforskere fra hele verden. Foto: Dave Guttridge / The Photographic

Hun begynte i starten av 2018 og bruker i snitt 1–2 timer om dagen på å skrive Wikipedia-biografier.

Det har resultert i over 1750 artikler om kvinnelige- og minoritetsforskere.

Hun mener det ikke burde spille noen rolle om hvilket kjønn som skriver artiklene, men peker på at det likevel kan påvirke hvem og hva som blir skrevet om.

– Fra et helhetlig perspektiv burde det ikke spille noen rolle hvem som bidrar til Wikipedia. Vi burde alle skrive om alt og alle som er viktig og verdt å omtale.