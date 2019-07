Endelig kommer sommeren til Nord-Norge

Fra torsdag blir det et lite værskifte i Nord-Norge. Temperaturen vil først stige i Nordland fra torsdagen, og allerede da kan gradestokken bikke 20-tallet.

Temperaturen vil bare fortsette å stige inn mot helgen, og fredag vil det krype opp mot 25 grader flere steder.

Akkurat det samme skjedde for litt over en uke siden. Nordlendinger kunne glede seg over sol og varme. Men etter én dag var det bråstopp – i hvert fall for folk som bor lands kysten.

Havtåka kom sigende innover land og stengte for sola og trakk ned temperaturen.

Vakthavende meteorolog Gunnar Noer ved Meteorologisk institutt forklarer hvorfor vi nå får en smak av sommer.

Høytrykk møter lavtrykk

Havtåke med bølger, fotografert på Værøy. Foto: June Grønseth

Et lavtrykk langt vest for oss mellom England og Island sender en sørlig luftstrøm over Skandinavia. Denne luftstrømmen møter et høytrykk øst for Kolahalvøya.

Det er god nytt for oss som bor i den nordlige landsdelen.

– Ytre strøk fra Trøndelag og helt nord til russlandsgrensa vil få fint vær i denne perioden. Finnmarksvidda og Østlandet vil få periodevis mer skyer, sier Noer.

Det ser ut som godværet kommer til å vare i alle fall fra helgen og ut i midten av neste uke.

Men det er svakheter med værvarselet som meteorologene nå melder.

Havtåke?

For bak der et sted lurer en mer maritim værtype med vestlig vind.

– En av flere svakheter ved modellen at den ikke greier å ta skylagene. Særlig om sommeren dersom værsituasjonen er rolig. I særlig grad gjelder dette lave skyer, sier Noer.

Og så er det havtåka som aldri er langt unna når det er lavtrykk ute i havet.

– Det er et hendelsesforløp som leder til havtåka. Det starter med noen godværsdager, akkurat som vi vil få nå i helga. Når den varme lufta trekker ut mot havet, kjøles den ned, og små vanndråper dannes.

Dersom det er pålandsvind, vil tåken trekke inn over land.

– Særlig i Lofoten og Vesterålen. Det blir aldri 25 grader på Andenes, for før det kommer havtåka inn, sier meteorologen.

Meteorolog Noer velger imidlertid å være optimist.

– Jeg tror det blir mye fint vær. Vi tror at værsituasjonen vi har nå er litt mer forutsigbar enn sist. Men den fineste dagen er gjerne den første dagen i en godværsperiode. Tåka blir dannet ute over havet, og kommer sigende som en smal rand, før den treffer kysten etter 4-5 dager.