Tre personer var involvert i arbeidet, men bare én befant seg i tanken.

– Det har vært arbeid i tanker som ligger under bakken på bensinstasjonen. Under arbeidet i disse tankene har det skjedd en ulykke. En person er skadet i en gasseksplosjon i forbindelse med arbeidet, sier innsatsleder Erling Johannessen i politiet.

Personen er hentet opp fra tanken og får helsehjelp. Politiet har opplyst at de antar personen er alvorlig skadet.

Bensintankene var ikke fulle. Ulykken skjedde i forbindelse med rengjøring der gasser i tanken ble antent.

Innsatsleder på stedet sier til Avisa Nordland at det foregår livreddende førstehjelp, og at det ikke er fare for ytterligere eksplosjoner.

Ifølge Avisa Nordland er det flere ambulanser på stedet. Politiet ankom området klokken 12.48.

Politi og brannvesen har rykket ut til Esso på Tverlandet etter melding om en eksplosjon. Foto: Bente H. Johansen / NRK