Ekspertene jubler for rekordstort datasenter: – Merkelig at det ikke har kommet før

Universitetslektor Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo mener etterspørselen etter denne typen virksomhet er voksende og at det er på høy tid at Norge får et datasenter i denne størrelsen.

Om alt går etter planen, skal første spadetak tas allerede til neste år i Ballangen kommune i Nordland.

– Det er egentlig litt merkelig at det ikke finnes noen slike store lagringssenter i Norge allerede, det finnes både i Sverige og i Finland. At vi får denne typen industri her i Norge er positivt både for lokalsamfunnet og for Norge som nasjon.

Sjeføkonom i IKT Norge Roger Schjerva deler Hannemyrs entusiasme for prosjektet:

– Jeg gratulerer Ballangen for å ha klart å etablere kontakt med et miljø som ønsker å satse så kraftig. Det er mange kommuner som går med lignende planer, men denne har vært litt under radaren for oss, så det var en positiv nyhet, sier Schjerva.

Stort potensial

Roger Schjerva mener dessuten at Norge har stort potensial for utbygging av datalagringssenter og er konkurransedyktig.

– Det har tatt litt tid å overbevise de internasjonale gigantene om det, men det ser ut som Ballangen nå har greid å løsne den verkebyllen for Norge. Dessuten ser vi at slike sentre tiltrekker seg andre arbeidsplasser og næringer som ligger tett opp til datasenteret i kompetanse, sier han.

I det grønne området er det tenkt at Datalagringssenteret skal ligge. Foto: Mette K. Vollan / NRK

1000 megawatts-anlegg

Det er store dimensjoner i anlegget som skal produsere datakraft som trekker opp mot 1000 megawatt strøm, der har Ballangen naturgitte fordeler.

– Det er ingen andre senter i verden som er i nærheten av den kapasiteten og i tillegg har de ikke tilgang på grønn, fornybar strøm. Det er den ressursen vi ønsker å bruke for å skape arbeidsplasser og lokal verdiskapning, sier Håvard Lillebo som er direktør i Kolos Norway.

Direktør i Kolos Norway, Håvard Lillebo. Foto: Mette K. Vollan / NRK

For å komme i gang med prosjektet har det amerikansk-norske selskapet allerede skaffet til veie flere millioner amerikanske dollar fra norske private investorer, ifølge BBC.

Verdens største datasenter ligger i dag i Langfang, Kina, og er i underkant av 600.000 kvadratmeter stort. Det nye senteret i Ballangen skal strekke seg over dette, og bli mer enn 600.000 kvadratmeter, eller cirka 84 fotballbaner, stort.

Håper på lokale arbeidsplasser i belastet kommune

I første omgang er det anslått at anlegget vil kunne skape 100 arbeidsplasser lokalt, men det vil bli langt flere når anlegget går for full drift.

– Første fase vil være rundt 100 ansatte, men potensialet i et tiårsperspektiv er 2–3000 ansatte på en slik type senter, mener direktør Håvard Lillebo.

Ballangen kommune med sine 2700 innbyggere har den største andelen NAV-trygdede i landet og et slikt senter ønskes velkommen av ordfører Per Kristian Arntzen.

Ballangen-ordfører Per Kristian Arntzen mener kommunen har gode forutsetninger for å huse et slikt datasenter. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Det er først og fremst arbeidsplasser vi er ute etter. Slik som det ser ut nå med ringvirkningene fra prosjektet ser det veldig bra ut, sier han.

Prislappen på hele prosjektet er 10 milliarder i amerikanske dollar, og muligens mer skal vi tro Lillebo i Kolos Norway. Håpet er å komme i gang med byggingen i løpet av 2018.