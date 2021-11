DNB skriver på sine nettsider lørdag ettermiddag at noen kan oppleve problemer med tjenestene deres.

Nettbanken til DNB har hatt problemer i dag. Foto: Skjermdump / DNB

Problemene skal dreie seg om betalinger i nettbanken og konto og/eller saldo på mobil.

Ifølge Avisa Oslo skal DNBs kunder også oppleve problemer med appen Vipps.

NRK har vært i kontakt med DNBs pressekontakt, som sier at IT-avdelingen jobber med å finne ut hva problemet skyldes.

Problemer hos Norsk Tipping

Det er også registrert problemer hos Norsk Tipping.

Vi erfarer at kunder opplever problemer med å overføre penger. Det fungerer heller ikke å legge inn betalingskort. Det jobbes med å løse feilen, opplyser Norsk Tipping på sine nettsider.

Kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl sier til NRK at de ikke ønsker å spekulere for mye om ting de ikke vet så mye om, men at problemene ikke ser ut til å ligge hos dem.

– Hva slags konsekvenser får dette for kundene deres?

– Det er jo det at noen som opplever problemer med å overføre penger til egen spillekonto, for å eksempelvis levere lottokuponger eller spill rundt fotballkamper og lignende. Det er jo alltid synd for kundene, men etter det jeg forstår så gjelder det ikke alle.