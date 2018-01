Superfullmåne: 2. januar, årets største fullmåne.

Superfullmåne nummer to: 31. januar, samtidig som måneformørkelse.

7. januar kl. 04.40: Mars og Jupiter står tett sammen.

21. februar kl. 15.20: Venus og Neptun (ikke synlig fordi samstillingen finner sted om dagen og ganske nær Solen)

25. februar kl. 11.07: Merkur og Neptun (ikke synlig fordi samstillingen finner sted om dagen og ganske nær Solen)

5. mars kl. 19.29: Merkur og Venus. Lavt på vesthimmelen før solnedgang.

18. mars kl. 02.16: Merkur og Venus. Den tetteste delen av samstillinger vil ikke bli synlig fra Norge, men til gjengjeld får vi et fantastisk skue rett etter solnedgang 18. mars da Merkur og Venus vil stå ganske tett sammen på vesthimmelen rett over en supertynn nymånesigd.

29. mars: 02.13: Venus og Uranus. Den tetteste delen av samstillingen er ikke synlig fra Norge, men på kvelden 28. mars vil disse planetene stå svært tett sammen på vesthimmelen inntil de går ned rundt kl. 20.45.

2. april kl. 13.53: Mars og Saturn. Den tetteste delen av samstillingen finner sted mens det er dag her i Norge og vil derfor ikke bli synlig, men både om morgenen 2. og 3. april vil de to planetene stå tett sammen.

12. mai kl. 23.01: Merkur og Uranus. Ikke synlig fra Norge på grunn av for lys himmel.

7. desember kl. 15.56: Mars og Neptun. Dette er en uvanlig god anledning for å få et glimt av den ytterste planeten vi kjenner i Solsystemet. Det er nødvendig med en liten kikkert for å se Neptun.

21. desember kl. 15.43: Merkur og Jupiter vil stå svært tett sammen på morgenhimmelen 21. og 22. desember. De vil stå aller tettest 2 desember kl. 15.43, men dette vil ikke vær synlig fra Norge. Merkur og Jupiter vil kunne ses lavt på sydøsthimmelen – i Sør-Norge fra rundt 07.30 og frem til himmelen bli for lys en times tid senere. Venus lyser sterkt et stykke oppe til høyre for planetparet.

Les mer her.