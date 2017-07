Dårlige tall for Lundefuglene

For elevte år på rad ser det dårlig ut for Lundefugl-kolonien på Røst. Dette er omtrent like mange fuglepar som i fjor, men dårlig på mat gjør at årets unger vokser sakte, og det er ikke sikkert de blir flyvedyktige tidlig nok til å overleve. I så fall blir dette det elevte året uten nye unger i kollonien. Seniorforsker Tycho Anker-Nilsen sier at de regner med at bare 1/3-av dagens bestand vil være igjen innen 2030, dersom dagens utvikling fortsetter.