Buddy bitt av flått – flere i nord kontakter veterinær

Karoline Johnsen er en av dem som har opplevd at hunden ble utsatt for flåttbitt. Hun oppdaget en klump på hodet til hunden sin som hun først trodde var en vorte.

Etter en kort stund slo det henne at det kunne være en flått som hadde festet seg i hodebunnen til hunden Buddy.

– Vi syntes det var noe rart med klumpen, så vi kjøpte et flåttpinsett, og leste oss opp på hvordan man skal fjerne flåtten. Vi tok pinsetten helt ned og vridde rundt hodet på flåtten. Da vi så kravlende føtter skjønte vi fort at det ikke var en vorte.

Når temperaturen stiger til over fem grader i tidsrommet mai til september, er det høysesong for flått. I likhet med mennesker kan også hunder få den alvorlige infeksjonen borreliose.

– Etter at vi oppdaget flåtten har Buddy fått flåttmiddel, og det er vi veldig glad for. Flåttbitt kan føre med seg ulike sykdommer, og det vil vi selvsagt ikke at hunden vår skal få, forteller hundeeier Johnsen.

– Flåtten er kommet for å bli i Nord-Norge

Insektforsker Arne C. Nilsen har brukt mange år av livet sitt til å forske på insekter. Han forteller at flått har blitt mer og mer vanlig i Nord-Norge.

– Fra gammelt av gikk flåtten opp til Brønnøysund. Men for rundt 10 år siden, begynte den å bevege seg helt opp til Finnmark. Det er ikke de store mengdene flått som man spesielt finner på Sørlandet, men den finnes i nord.

Entomolog Arne C. Nilssen ber folk være obs på flåttbitt. Foto: Privat

Han anbefaler folk å ta flåttbitt seriøst, både på seg selv og dyrene sine.

– Bakteriesykdommen borreliose som flåtten bærer med seg, er farlig. Den er vanskelig å bli kvitt og kurere. Lars Monsen slet blant annet med sykdommen i lengre tid. Flåtten er nok dessverre kommet for å bli.

– Får henvendelser daglig

Veterinær Liv Hege Jenssen ved dyrlegene i Bodø, har merket oppgangen på flått de siste ti årene.

– Det er flere og flere som oppsøker oss angående flåttbitt på dyrene deres. Vi får nesten daglig spørsmål om flått, noe vi ikke gjorde for 5–6 år siden. Så det har vært en klar økende trend, sier Jenssen.

Flåtten kan være vanskelig å få øye på, når den fester seg inni hårene på hunden din. Foto: Kristin Høgmo

I Norge er det registrert elleve ulike typer flått. Den mest vanlige, skogflåtten er det gjort funn av i alle landets fylker.

– Jeg veiledet en student for noen år siden, og hun tok kontakt med veterinærer i Nord-Norge og det kom frem ganske klart at flåtten tok seg til rette i dyrenes hud, forteller insektforsker Arne C. Nilssen.