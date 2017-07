Brukte firefeltsveien som fortau

En beruset mann i slutten av 20-årene benyttet firefeltsveien utenfor Bodø som fortau lørdag morgen. Politiet melder at de måtte geleide mannen inn på riktig fortau, men at de senere ble gjort oppmerksom på at han sov i en grøft og var ute av stand til å ta vare på seg selv. Han ble derfor tatt med i arresten for å sove ut rusen, melder politiet.