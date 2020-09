Det er i Stormyrveien 25 like ved kjøpesenteret City Nord i Bodø at det brenner i et større næringsbygg.

Brannvesenet er på stedet og har startet slukningsarbeidet, og melder klokka 10.00 at de har kontroll på brannen, og de nå jobber med etterslukking.

Flere bedrifter i nærheten er evakuert, alle ansatte skal være gjort rede for.

– Det brenner i et lakksenter. Det er flere bedrifter i området og alle er evakuert. Det er ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder Mari Lillestø til NRK.

Ettersom det brenner i lakk og olje har brannvesenet anbefalt en evakueringssone på 50 meter.