Det var en tilbakelent og rolig Roma-trener som møtte pressen på Aspmyra sent onsdag ettermiddag.

Både pressen og José Mourinho var mest opptatt av å prate om været – som vil bli utfordrende under torsdagens kamp.

– Vi må også ta hensyn til værforholdene som er veldig vanskelige, sa Mourinho.

Men ikke bare spillerne og treneren har reist til Bodø. Flere supportere har tatt turen.

I likhet med de som skal ut på banen, er også de påvirket av været som møtte dem nord for polarsirkelen.

Hjelp av lokal Roma-fan

Det er ikke veldig mange ihuga Roma-supportere i Bodø. Men blant en drøss av Glimt-supportere finnes det noen få.

En av dem er Lars Aksel Myhre – som fikk et uventet nært forhold til sine medsupportere fra Italia.

– Jeg fikk en bestilling på AIRBNB fra Italia til dagene da Roma er i Bodø. Jeg sendte dem en melding og spurte dem om de var supportere, sier han til NRK.

Roma spillerne var godt påkledd under omvisning på Aspmyra onsdag kveld. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det ble raskt bekreftet. Tirsdag ettermiddag ankom en gjeng med supportere fra den lille klubben «Roma club eur torrino».

De ble på lik linje med spillerne møtt av sludd og kraftig vind. Myhre fikk raskt en telefon fra italienerne.

– Det var full panikk i leiligheten – de frøs. Jeg måtte ut å kjøpe to ovner og en hårføner til dem, sier Myhre og ler forsiktig.

Men da varmeovnene var på plass – og italienerne hadde varmet kalde kropper – ble det raskt god stemning mellom likesinnede supportere.

– De var helt i hundre over at jeg var supporter. Jeg fikk en caps fra presidenten i klubben. Det var et skikkelig artig møte, forteller Myhre.

– Hva tenker du om at Roma er i Bodø?

– Det er helt uvirkelig. Og veldig artig. Dette er noe man opplever en gang i livet. Det blir en stor dag i morgen, slår Myhre fast.

Roberto Marroni (t.v.) og Gianluagi Donato har tatt turen til Bodø for å se deres Roma spille kamp. De tror vinden kan påvirke spillet. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Vinden er verst

I Bodø sentrum møter NRK flere italienere. Roberto Marroni og Gianluagi Donato ser sin første kamp siden starten av pandemien.

De lar ikke været stoppe dem – og sier de gleder seg stort.

– Jeg er veldig spent, og det er fint å være tilbake på en stadion. Det er lenge siden, sier Marroni og legger til:

– Jeg forventer en tøff kamp. Glimt spiller rask fotball og er veldig direkte. I tillegg er de gode på kontringer.

Bodø/Glimt trente i ruskeværet på onsdag. Supporterne fra Italia tror Glimt kan være mer vant til vinden enn spillerne fra Roma. Foto: Torben Moholt / NRK

Hans kamerat, Gianluagi Donato, forteller at de aldri har vært i Norge før. At det er dårlig vær gjør ikke så mye – han tror kampen blir fabelaktig.

– Hver gang jeg ser på Roma føler jeg meg som en 12-åring. Derfor prøver jeg å reise rundt i Europa for å se dem spille.

– Hvor mye vet du om Bodø/Glimt?

– Ikke mye. Jeg så høydepunktene fra AC Milan i fjor. De fortjente ikke å tape den kampen. Det blir en vanskelig kamp for Roma, spesielt med tanke på forholdene. Glimt er nok mer vant til været.

– Er du bekymret for været?

– Jeg er litt bekymret. Men det beste laget vil vinne, svarer Donato og legger til:

– Og det er Roma.