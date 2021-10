Mourinho om Bodø: – Veldig vanskelige forhold

Innledningsvis fikk Mourinho spørsmål om Bodø, kunstgress og været.

– Det er veldig stor forskjell, svarte Mourinho og henviste til kunstgresset.

– Vi må også ta hensyn til værforholdene som er veldig vanskelige.

Men selv om forskjellen er stor – er han glad for å være på plass i Nord-Norge.

– Til tross for kunstgress og dårlige værforhold er vi glade for å være her. Vi har aldri spilt i Norge før, og vi vet byen er forelsket i fotball. Jeg ser også at byen og området er veldig vakkert, sa Mourinho.

Vanskelig kamp

Ifølge bettingselskapene, deriblant Norsk Tipping, er Mourinhos menn soleklare favoritter før morgendagens kamp mot Bodø/Glimt.

Roma-treneren er imidlertid ikke like sikker på at kampen blir enkel.

– Vi har jobbet både i går og i dag med forberedelser til denne kampen. Det blir en vanskelig kamp, men vi er rolige.

José Mourinho ønsket ikke å trekke frem enkeltspillere i Glimt, men sier han har lagt merke til dem som helhet.

– Det er et godt organisert lag, og de spiller bra. De har fire poeng, og det er en grunn til det.

Avslutningsvis fikk Mourinho spørsmål om hvordan han tror Glimt vil angripe Roma:

– Jeg tror ikke de vil spille annerledes enn de har gjort så langt. De vil spille sitt spill. Vi har analysert kampene og spillerne, men forventer ingen endring.

Tror Roma vil slite

Mirko Caiano i Sky Sports Italia var på plass på Aspmyra onsdag formiddag – og sa til NRK at været fort kan bli en x-faktor.

– Jeg tror det blir tøft for Roma i morgen under kampen, sa Caiano og siktet til det kjølige været.

Stjerner fra start

Roma vil ifølge den italienske avisen Corroere dello sport stille med følgende lag mot Bodø/Glimt:

Rui Patrício

El Shaarawy (t.v.) starter ifølge Corroere dello sport mot Bodø/Glimt. Chris Smalling er ute med skade og vil ikke spille mot Glimt. Foto: AS Roma

Calafiori – Mancini – Kumbulla – Ibanez

Darboe – Villar

Perez – Pellegrini – El Shaarawy

Shomurodov

Roma vil ifølge samme avis debutere med nye blå drakter mot Bodø/Glimt.

– Jeg liker detaljene i de nye draktene. Spesielt er det en ære å ha et symbol som betyr mye for alle som er knyttet til Roma, sa El Shaarawy under presentasjonen av draktene.

Roma trente hjemme i Roma onsdag formiddag før de reiste nordover til Bodø: