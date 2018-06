Bilfører tok med seg påkjørt syklist i bilen og forsvant: – Veldig merkelig

Klokken fem på ni fikk politiet i Nordland melding om en trafikkulykke i Kirkeveien i Bodø.

– En syklist skal ha kjørt inn i en bil som var i bevegelse. Syklisten skal ifølge vitner ha fremstått som skadet i hoften, sier operasjonsleder for Nordland politidistrikt, Jon-Inge Moen.

Fram til dette punktet var alt som et normalt trafikkuhell. Det endret seg fort.

Rett før politi og ambulanse kom fram til stedet tok bilføreren, en ukjent kvinne, med seg syklisten inn i bilen og kjørte vekk.

– Syklisten skal ha gått inn i bilen av egen fri vilje, og kvinnen skal ha sagt at hun skulle ta med seg mannen til sykehus.

– Hva gjorde vitnene?

– Vi ba vitnene om å holde sjåføren på stedet, men de klarte ikke hindre henne i å kjøre vekk med mannen, sier operasjonsleder Moen.

Kom aldri til sykehuset

Sykkelen til mannen ble igjen på stedet, og politiet dro rundt i Bodø sentrum og omegn for å lete etter bilen, en blå Opel med skade på venstre side.

– Vi fikk vite at kvinnen angivelig skulle kjøre mannen til sykehus, men verken legevakt eller sykehuset hadde mottatt noen skadet syklist, sier Moen.

Politiet har ingen offisielle teorier om hva som har skjedd og operasjonsleder Moen lurer selv på hvordan hendelsesforløpet har vært.

– Det som kan ha skjedd er jo selvsagt at fører hadde intensjon om å kjøre syklisten til sykehus, men at syklisten heller ønsket å dra hjem. Men det vet vi jo selvsagt ikke.

– Er det ikke rart at de satt igjen elsykkelen på ulykkesstedet?

– Jo, det er det. Jeg syns hele saken er merkelig. Men vi har i hvert fall sikret oss den, så om syklisten vil ha den tilbake må vedkommende ta kontakt med oss.

Ber om tips

Politiet har snakket med flere vitner som så alt som skjedde, men ingen av disse fikk tatt registreringsnummeret på bilen.

De har nå avsluttet det aktive søket, og skal bruke natten på å følge opp diverse tips som de har fått i ettertid.

Operasjonsleder Moen oppfordrer alle som har tips i saken til å kontakte dem.

– Det er viktig for oss å gjøre rede for både syklist og bilist. Vi vil gjerne vite at syklisten har det bra og ikke sliter med skader, sier Moen.

Bilen skal altså ha vært en blå eller grå Opel med en skade på venstre side.

Vet du noe om saken, ta kontakt med politiet på 02800.