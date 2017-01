Bil utfor veien

Like sør for Bjerkvik har en bil med to personer kjørt utenfor veien. Politiet i Midtre Hålogaland opplyser om at det skal ha vært to biler involvert. Begge personene er ute av bilen og en person blir kjørt til Narvik sykehus for sjekk. Skadeomfanget er ukjent.