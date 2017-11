Beregnet dødelighet av snus er null

Snus gir ingen økt dødelighet. Det viser en ny studie i the Lancet, skriver forskning.no. Global Burden of Disease, som er et forskningssamarbeidet, har for første gang beregnet antall dødsfall som kan knyttes til snusbruk. Studien konkluderer med følgende: Beregnet dødelighet av snus er null.