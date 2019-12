Bygd isolert – fraktes til jobb i båt: – Føles litt ekstremt, egentlig

Narvik kommune har satt krisestab og innbyggerne oppfordres til å holde seg innendørs på grunn av skredfare og store mengder regn. Tirsdag gikk politiet fra dør til dør og evakuerte totalt femten hus og 11 hytter i skredsonen.

Men ikke alle har mulighet til å holde seg inne.

De 750 innbyggerne i Beisfjord har i all hovedsak vært uten vei siden mandag på grunn av et stort snøskred. Derfor må de bruke båt for å komme seg ut av bygda og til jobb og butikk.

– Ja, vi er litt isolert kan du si, sier Cathrine Persson, som bor i Beisfjord.

Hun jobber i Narvik og kom seg onsdag morgen til jobb ved hjelp av sjøveien sammen med flere andre sambygdinger.

Slik så det ut mens innbyggerne i Beisfjord ventet på å få skyss til jobb onsdag morgen.

– Ekstremvarsel for det meste

Ettersom det lille stedet ikke har kai, må innbyggerne stå i mørket i fjæresteinene og vente på en liten småbåt som de kan hoppe ombord i. Deretter fraktes noen få av gangen til et større fartøy.

– Det føles litt ekstremt, egentlig. Været er jo ikke på sitt aller beste. Det er sendt ut masse ekstremvarsel; både regn, skred og ras. Det føles ikke helt trygt.

Sønnen hennes går i 6.klasse på skole i Narvik. Hun vil ikke at sønnen skal ta den samme båten som henne og holder han derfor hjemme fra skolen.

– Nei, det vil jeg ikke. Det blir litt «too much».

Samtidig er hun svært takknemlig for båttilbudet som er satt opp i samarbeid med kommunen og Narvik Havn.

– Det er jo fantastisk at vi får muligheten, men det føles jo slettes ikke trygt. Samtidig har vi jo jobber vi gjerne vil komme oss til.

Beisfjord mangler kai. Derfor må innbyggerne stå i fjæra og hoppe om bord i skyssbåten.

Ny vurdering

Skolen i Beisfjord har vært stengt siden raset gikk mandag. Stedet har ikke butikk, derfor er de avhengig av båt for å få gjort innkjøp. Tirsdag var veien åpen en liten periode, før den igjen ble stengt.

Onsdag morgen opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat at det foreløpig ikke er noen grunn til å nedjustere farevarslene i landsdelen. For øyeblikket er faregraden på nest høyeste nivå - faregrad 4. Dette gjelder Salten,Svartisen,Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Helgeland.

Onsdag kl 11.00 er Norges vassdrags- og energidirektorat på ny befaring for å vurdere om den eneste veien til Beisfjord kan bli åpnet igjen.

Mandag gikk det et stort skred ved Beisfjord i Narvik. Det er fortsatt skredfare i bygda. Foto: Lars Erik Niia

Værgudene bestemmer

Det er ventet opp mot 100 millimeter nedbør i Nordland fra tirsdag kveld til onsdag kveld. Det har vært rolig natt til onsdag, men regnet fortsetter å pøse ned i Ofoten.

Det er usikkert hvor lenge unntakstilstanden i Narvik kommune vil vare.

– Værgudene lever sitt eget liv. Vi må bare forholde oss til det som ekspertene vurderer. Da kan vi si noe om rasfaren, sier beredskapskoordinator Iris Bartholsen i Narvik kommune.

Bygdas eneste vei er stengt. Onsdag skal NVE ta en ny vurdering av om det er forsvarlig å åpne veien eller ikke. Foto: Therese Bergersen / NRK