– Vi begynner å få kontroll. Men det har vært veldig ille i helga, sier Karl Martin Eide Johansen.

Han er brøytebilsjåfør på Bjørnfjell, og forteller om travle dager på jobb.

De er fire mann på skiftet og har stått på nærmest døgnet rundt.

Slik så det ut på Bjørnfjell sist helg. Foto: Karl Martin Eide Johansen

– Vi måtte på et tidspunkt gi oss og ta pause noen timer. Vi så ikke hvor vi var hen, og skavlene nådde en høyde på tre-fire meter.

– Det er ikke så unormalt, egentlig. Det som er unormalt er at vi får disse værforholdene så tidlig i sesongen.

E10 over Bjørnfjell er nå stengt, men planen er å åpne for kolonnekjøring i løpet av dagen. Johansen er spent hvordan føret blir.

– Utfordringen blir trolig at det blir hvitt på fjellovergangen og blankt lenger ned. Det kan gi vanskelige kjøreforhold, sier han. Han oppfordrer folk til å sko seg etter forholdene.

– Hvordan er det å brøyte på Bjørnfjell?

Bommen nede på E10 Bjørnfjell tirsdag formiddag. Foto: statens vegvesen

– Det er spennende. Ingen dager er like. Vi har mye uvær, så nerver og slikt må du bare legge igjen hjemme.

Utfordrende start på uka

Snøskred førte i går til full stans i togtrafikken mellom Narvik og Kiruna. Og i Beisfjord ble 750 innesperret.

Dårlig sikt på Bjørnfjell sist helg. Foto: Karl Martin Eide Johansen

På svensk side har flere nordmenn vært værfaste på et hotell. Mange steder i landet har NVE ute farevarsel for stor skredfare.

Hos Veitrafikksentralen får NRK opplyst at det ikke er meldt om større utfordringer i trafikken tirsdag morgen, men at de er spente på hvordan det utvikler seg utover dagen.

Vakthavende meteorolog Rannveig Eikill forteller om et værskifte tirsdag.

– Nå blir det mildere vær i hele Nord-Norge. På kysten av Nordland og Troms kan det komme opp i seks-syv plussgrader. Det ventes en god del vind inn fra vest.

– Regn gjør at snøen som har kommet, smelter. Det blir en ufyselig værtype. Det har vært ufyselig i helga også, med vind og snø. Nå kommer det vind og regn.

Uvær i Bolga i Meløy. FOTO: Jorunn Asheim Sagstad. Du trenger javascript for å se video. Uvær i Bolga i Meløy. FOTO: Jorunn Asheim Sagstad.

Farevarsel

Også Vestlandet får en god del regn og vind. Spesielt Nordvestlandet.

– Østlandet ligger mer i le. Her blir det greit vær utover uka.

Meteorologene har nå ute farevarsel for is i Nordland og Troms. Det blir kaldt på bakken, slik at regnet som faller fryser til is.

– Vi har ute gult farevarsel for dette. Situasjonen vil vedvare fram til helga, sier Eikill.