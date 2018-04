Avslutter søk ved skred: – Ingen grunn til å tro at noen er tatt

Klokken 17:30 opplyser politiet at det ikke er grunn til å tro at noen er tatt i snøskredene, og at søket er avsluttet.

Det skal være tre snøskred som gikk ved Blåtind tett ved Svolvær. Politiet fikk melding like før klokken kvart over tre lørdag ettermiddag.

Det var da observert flere skispor i området.

Redningshelikopter fra Bodø ble sendt til stedet, sammen med ambulansehelikopter som ble sendt fra Evenes.

Det skal være tre skred som har gått, og det var lenge usikkert om noen var tatt. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi vet ikke om noen er tatt, derfor har vi varslet Hovedredningssentralen, sa operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt tidligere lørdag.

Han fortalte at de vet at det har vært folk der både fredag og lørdag, men at de enda ikke visste om alle sporene i området var gamle.

Mannskaper fra Røde Kors og Norske Redningshunder deltok i søket.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.