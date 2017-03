Avslutter søk etter mann på snøskuter: – Et mysterium for politiet

– Nå er vi kommet så langt at vi har søkt på alle de stedene der det er naturlig å lete. Derfor stanser vi nå søket, til det måtte foreligge nye opplysninger, sier lensmann Robin Johnsen til Avisa Nordland.

14. februar forlot mannen hytta på snøskuter for å ta seg ned til bilen sin. Siden har ingen sett ham. Han skulle kjøre med snøskuter over Øvervatnet som ligger cirka tre kilometer fra Finneid i retning Sulitjelma i Fauske.

Øvervatnet Ekspandér faktaboks Øvervatnet er en innsjø i Fauske kommune i Nordland.

Øvervatnet og Nervatnet er et fjordlandskap avgrenset av endemorener mot Skjerstadfjorden. Øvervatnet ligger lengst mot øst og forbindelsen mot Nervatnet er via Hjemgamstraumen.

Med et største dyp på 346 m er dette den 7. dypeste i Norge.

Vannet har vært sterkt forurenset på grunn av gruvedriften i Sulitjelma.

Da gruvevirksomheten i Sulitjelma ble opprettet fikk en transport med dampskip på Øvervatnet, og videre til Finneid. Om vinteren fryser Øvervatnet og selv om flere av båtene som trafikkerte vannet var bygget som isbrytere greide de ikke å holde råken åpen hele vinteren. Dette var spesielt kritisk for samfunnet i Sulitjelma da all samferdsel var avhengig av forholdene på Øvervatnet. Det ble da brukt hester og sleder over det islagte vannet, senere biler og busser. Imidlertid oppstod det perioder da isen var vanskelig farbar og transporten stoppet opp.

Det kunne da være råker ved oddene samtidig som isen andre steder var metertykk. På grunn av dette ble det bygget korte veitraseer ved Bytingsnesodden og Moengodden.

Årene før Sulitjelmabanen ble forlenget til Finneid ble det fraktet gjennomsnittlig 225 000 passasjerer over Øvervatnet pr år.

Under første verdenskrig ble det lagt jernbane på det islagte vannet fra Sjønstå til Hjemgam-Engan. Dette ble kun gjort én gang vinteren 1917, da tiltaket ikke var særlig effektivt. Kilde Wikipedia

Ingen spor

Mannens skuterhenger ble funnet på isen på Øvervatnet.

Utover det er det ikke funnet hverken skuterspor, gjenstander eller antydning til hvor på isen mannen kan ha gått ned.

Politiet har likevel ingen andre teorier enn at han må ha havnet under isen.

– Vi vet det jo ikke sikkert, men vi har ingen annen forklaring enn at han ligger i vannet. For å oppsummere er det rett og slett et mysterium for politiet, sier lensmann Johnsen til NRK.

Antatt omkommet

Allerede 16. februar fikk mannen status som antatt omkommet, men politiet har fortsatt søket likevel. Blant annet med fjernstyrte undervannsubåter, uten at det har ført noe med seg.

– Øvervatnet er stort og er enkelte steder opp mot 340 meter dypt, forklarer Johnsen som sier det er veldig lite sannsynlig at videre søk vil føre til funn.

– Det er med blandede følelser vi nå gir oss. Vi har hatt som mål å finne ham hele tiden, men nå ser vi ingen andre steder vi kan lete eller andre tiltak vi kan sette i gang.

