Tvillingene slipper ny musikk: – Nå kjemper vi mot de beste artistene i verden

– Det er helt fantastisk å være tilbake med ny musikk, sier Martinus.

I dag slapp de låta «Love You Less», som ifølge brødrene handler om ei jente som ikke klarer å bestemme seg for hva hun føler, og tror at gresset er grønnere på den andre siden.

– Og som vi synger i låta, vi kommer aldri til å elske henne noe mindre uansett, sier Marcus.

Marcus og Martinus har siden sist blitt myndige og endelig voksne. Det merkes også på musikken.

– Den er et steg voksnere, men vi har fortsatt den samme positive energien. Vi prøver å være oss selv, selv om vi tar ett steg videre.

Når de går over til «voksenmusikken», må de også konkurrere mot alle andre popartister der ute.

– Det blir tøffere. For nå når vi tar steget som voksne artister, så kjemper vi mot de beste i verden. Men vi håper at vi tar med oss fansen vi allerede har, samtidig som vi får med noen nye på reisen vi skal ut på.

Tre timer etter at musikkvideoen ble lagt ut på YouTube i dag nådde den 66.000 visninger og 1674 kommentarer.

Tok Norge og Europa med storm

Det har gått noen år siden tvillingene fra Trofors på Helgeland tok landet med storm med den selvskrevne sangen «To dråper vann» da de vant MGPjr i 2012.

På veien har de blitt omtalt som et av de største pop-fenomenene Skandinavia har sett på flere år.

Nå er de Norges mest populære tvillingpar, de omsetter for millioner og selger ut over hele Europa. De er kjent for hits som «Elektrisk», «Girls» og «Heartbeat».

I 2017 solgte de ut 12.000 billetter til Globen i Stockholm på under et kvarter. Samme år ble de også kåret til Årets Nordlending av NRK og Avisa Nordland.

Nå finnes det bøker og film om dem, dokumentarfilmen «Sammen om drømmen».

Vinnerbidraget i Melodi Grand Prix junior-finalen 2012. Du trenger javascript for å se video. Vinnerbidraget i Melodi Grand Prix junior-finalen 2012.

– Fantastisk å få lappen

I februar i år nådde de også en personlig milepæl: 18-årsdagen. Samme dag tok de begge lappen.

Og det blir en del bilkjøring på hjemplassen Trofors, med rundt 800 innbyggere.

– Du trenger egentlig bil overalt hvor du skal, så det er fantastisk å ha lappen nå, sier Martinus.

– Og så er det bare en sånn god frihetsfølelse å få lov til å sitte i bilen og kjøre litt for seg selv.

– Har dere blitt rånere nå da?

– Hehe tja, ikke helt.

– Men i helgene kjører vi inn til Mosjøen, der det er litt mer som skjer. Vi kjører litt og koser oss med venner, sier Marcus.

Håper på turné til neste år

Den siste tiden har tvillingene, i likhet med de fleste av oss, vært mer hjemme en vanlig på grunn av koronapandemien.

– Det har vært litt spesielt, sier Martinus.

– Nei, mer kjedelig. Vi har vært hjemme og ventet på beskjed om vi kunne reise eller ikke. Fordi vi hadde gjort klart for en turné i 2020, som vi hadde lyst til å dra på.

– Men vi har holdt alt i gang likevel. Vi har hatt vokaltimer flere ganger i uka, øvd på instrument og gjør selvfølgelig skole fortsatt.

Planen videre for tvillingene er å komme med mer ny musikk i tida fremover, og et nytt forsøk på en turné i 2021.

– Egentlig skulle vi vært på turné akkurat nå, men det er fint å ha fått vært mer hjemme med venner og familie.

– Nå har vi vært hjemme i flere måneder. Jeg kan ikke huske sist vi var så lenge hjemme, sier Marcus.

– Ja, vi har fått litt mer smaken av det normale livet, sier Martinus.

NRK ble med på feiringen da Marcus & Martinus fylte 18 tidligere i år. Se kakefesten her. Du trenger javascript for å se video. NRK ble med på feiringen da Marcus & Martinus fylte 18 tidligere i år. Se kakefesten her.