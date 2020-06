Emma har 230.000 følgere på Instagram og flere millioner avspillinger på Spotify

Fredag slapp eMMa sin nye låt, singelen «Million».

– Det er en sang om venner som vokser fra hverandre, utestenging og det å være bra nok, forteller den unge artisten til NRK.

For Emma Gunnarsen, eMMa, er dette den femte låta i rekka. Herfra er det fortsatt en vei opp til brødrene Marcus og Martinus, som har over 30.

– Koselig

eMMa blir omtalt som en lovende stjerne blant norske artister. Og millionen er ikke det eneste store tallet hun lever under.

Artisten fra Trofors på Helgeland er også stor på sosiale medier med 230.000 følgere på Instagram og rundt 150.000 følgere på TikTok.

Få nordmenn på snart 12 år kan skilte med det samme.

– Nei, det har ikke vært så viktig for meg. Jeg bare tenker liksom at det er koselig å ha mange følgere.

Lokal innspilling på Helgeland

Egentlig skulle de spille inn musikkvideoen i Oslo. Men det satte en korona en stopper for.

I stedet fikk de filmcrewet fra Universal til å komme til Mosjøen.

– Det er kjempeartig, for da fikk vi spilt inn i den fine naturen i Nord-Norge, forteller mor Gerd Anne Gunnarsen.

Million kan man også si om de andre sangene hennes. Fått deg på hjernen og Engler i sne nærmer seg henholdsvis 4 og 8 millioner avspillinger på Spotify.

– Det er helt sinnssykt. 8 millioner som liksom har hørt på en sang. Det er rart da.

Tror Marcus & Martinus er drahjelp

– Det å være ung artist kan gi store muligheter, men samtidig mange utfordringer. Men jeg tipper hun har fått en del drahjelp fra sine veldig kjente brødre. Det er nok årsaken til at hun har så mange følgere på sosiale medier, sier Ingvild Moen.

Hun er gründer av det digitale markedsføringsbyrået Resonate og sammenligner det å være en av mange på sosiale medier med det å drive en bedrift.

Ingvild Moen, gründer av det digitale markedsføringsbyrået Resonate. Foto: Privat

– Det er nok lettere nå å bli stor stjerne i dag sammenlignet med før. Algoritmene er så smarte at de sørger for at du når din målgruppe slik at flere følger deg. Akkurat som en bedrift, egentlig.

Moen er positiv – så lenge man er bevisst på hva som skjer.

– Det finnes absolutt noen moralske grenser ved å være stor på sosiale medier når man er så ung. Man skal være veldig bevisst på hva man gjør. Det man gjør på internett følger med en hele livet.

– Så lenge hun får hjelp fra foreldre eller andre mennesker hun stoler på og hun synes det er gøy, er jeg positiv. Men hvis noen hadde prøvd å utnytte henne på et vis, hadde jeg vært veldig skeptisk. Det er jo en aldersgrense for en grunn.