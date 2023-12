I sommer var det stor stas i Tusseladden barnehage i Bodø.

Aksel (5) fant nemlig en sjelden gjenstand.

Hva kunne det være?

En mynt?

En medaljong?

Eller noe helt annet?

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Arkeologene i Nordland var usikre, men etter eksperthjelp fra Nederland konkluderte de med at det var en medaljong.

Nærmere bestemt en 600 år gammel pilegrimsmedaljong.

Men en observant NRK-leser la merke til noe spesielt:

Kanskje det kan være en sverdknapp? Nysgjerrig NRK-leser

– Her er det mye som stemmer

Hvorfor mener NRK-leseren dette?

Han forklarer at han er over gjennomsnittet nysgjerrig. Derfor gjorde han et «Google bildesøk».

– Det kom opp ganske mye informasjon. Og knappen fra Dalarnas museum så jo ganske lik ut, sier han til NRK.

Spennende!

Og det er kanskje vanskelig å være uenig med han, de er jo ganske like?

Objektet til venstre ligger hos Dalarnas museum i Sverige. Foto: DM 28 DALARNAS MUSEUMS SAMLINGAR/FREDRIK HEGERT / NRK/Sondre Skjelvik

Museet i Sverige har betegnet gjenstanden som «sverdknapp». I tillegg har de tilsynelatende konkludert med at gjenstanden er fra 1863.

Har arkeologene i Nordland tatt feil?

– Se der, ja. Her er det mye som stemmer, sier nordlandsarkeologen Tor-Kristian Storvik til NRK.

– Er dog skeptisk til at den er klassifisert som sverdknapp.

Sverdknappen skal beskytte hånden til den som bruker sverdet. Denne ble funnet på Sandbu i Vågå kommune. Foto: Olav Espevoll / Universitetsmuseet i Bergen

Levert av en prest på 1860-tallet

Storvik forklarer at sverdknapp også kalles pommel eller overhjaltet.

– Jeg har vanskelig for å se at gjenstanden fra Tusseladden, både i form og motiv, kan være en sverdknapp.

Han tror heller at svenskene tar feil.

Aksel (5) viser hvor han fant gjenstanden i Tusseladden barnehage. Du trenger javascript for å se video. Aksel (5) viser hvor han fant gjenstanden i Tusseladden barnehage.

Så, hva sier de svenske arkeologene?

Simon Langwagen, antikvar ved Dalarnas museum, har spurt deres arkeologer.

Han forklarer at dateringen ikke er alder, men datoen de fikk gjenstanden.

– I vårt tilfelle dreier det seg ikke om et arkeologisk funn i jorden. Det ble levert til museet av en prest på 1860-tallet, sier Langwagen.

Baksiden på den svenske gjenstanden er helt flat, akkurat som den som ble funnet av Aksel. Foto: DM 28 Dalarnas museums samlingar / Fredrik Hegert

Hva så med kategoriseringen?

– I våre eldste protokoller fra den tiden er den betegnet som en sverdknapp, forteller antikvaren og understreker:

– Altså en vurdering som ble gjort for over 160 år siden.

En vurdering de nå, etter å ha hørt om Aksels funn, mener er feil.

Olav den hellige?

Mye har jo skjedd på 160 år, så kanskje lurt å ta en ny vurdering?

Jepp.

– Våre arkeologer tror ikke at dette er korrekt, og vi vil derfor endre dette umiddelbart, sier Langwagen og legger til:

– Spontant tolker vi det nå som om det er avbildet Sankt Olav med krumstav og øks.

Kanskje er det Olav den hellige som er avbildet på medaljongen? Foto: Øyvind Skogmo Hansen / NRK

De tror nå, i likhet med nordlandsarkeologene, at det er en pilegrimsmedaljong.

– Og det er ingen tvil om at den er fra middelalderen.

Dalarnas museum har nå endret informasjonen på digitalmuseum.se.

Tor-Kristian Storvik sier, naturlig nok, at han er hundre prosent enig med svenskene i at det ikke er en sverdknapp.

At det er Olav den hellige som er avbildet er han imidlertid ikke like sikker på.

– Olav den hellige blir ofte avbildet med øks og rikseple. Dette klarer jeg ikke se på «vår» gjenstand.

Storvik påpeker at det finnes titusentalls forskjellige pilegrimsmerker med mange ulike motiver. Han mener fortsatt den Aksel fant stammer fra Tyskland eller Nederland.

Og selv femåringer og nysgjerrige NRK-lesere kan tydeligvis påvirke til større forståelse av vår egen historie.

– At gjenstander som tidligere er katalogisert og som i dette tilfellet, katalogisert feil, rettes oftere opp i dag, svarer Storvik og understreker at slike magasin er tilgjengelig for mange.

– Når gjenstandene ligger tilgjengelig for alle medfører det også at feil blir oppdaget og rettet opp.