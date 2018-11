Årets nordlending: – Det kjennes bra å være ærlig om følelser

Sondre Justad er nå et godt kjent navn for de aller fleste. Musikken fra lofotværingens hjerte har satt følelsene i sving hos publikum gjennom hele 2018.

Nå er Justad nominert som en av kandidatene til kåringen av Årets Nordlending.

– Sondre har gjennom hele 2018 befestet sin posisjon som landets ukronede popkonge med flere låter på topplistene. «Riv i hjertet» har ligget høyt på VG-lista i over et år. I mars kom hans andre album «Ingenting i paradis» – 28-åringen reiser landet rundt og fyller store konsertsaler, skriver juryen i sin begrunnelse for nominasjonen.

– Voldsomt stas

I tillegg vektlegger de Justads åpenhet rundt seksuell legning og oppmerksomheten han fikk da han snakket om dette på Lindmos TV-sending.

Sondre Justad selv er overveldet over å bli nominert.

– Det er voldsomt stas. Jeg må bare takke de som har sendt inn forslag om det. Det er jo absurd, sier han ydmykt.

28-åringen er snar med å applaudere hans med-nominerte til prisen.

– Det er mange som har gjort mange fine ting, og det er jo rådd å være i et så godt lag. At noen setter pris på det jeg holder på med, det er jo kjempehyggelig.

Lov å flyte

Etter at han var med på Lindmo, har Justad fått mye oppmerksomhet for sin åpenhet rundt følelser og særlig sin seksuelle legning.

– Etter at jeg sa i intervjuet med Lindmo at jeg tror jeg kan bli forelsket i begge kjønn, at det ikke har noe å si, så var det veldig mye kjærlighet først og fremst. Men det var overveldende mye meldinger, sier han.

Og det kommer fortsatt mange meldinger, både nærmest som frierier og folk som er ulykkelige og ikke helt klarer å sette ord på det de kjenner på. Spesielt fra gutter og menn.

– Det er noe med å forstå at ikke alt trenger å være så konkret eller satt i system alltid. At det er lov til ikke alltid å forstå og være nødt til å definere det man kjenner. Det kan være flytende også. Jeg tror at hvis man tenker at det er rom for alt, så kan verden bli litt bedre og vi kan få det litt bedre med oss selv, forklarer han.

Dyrker åpenhet

Det Justad snakket om i intervjuet hadde mange positive ringvirkninger og han syns det kom veldig mye bra ut av åpenheten.

– Jeg føler at det kjennes bra å kunne snakke og være ærlig om følelser, og kanskje bidra på en måte som gjør at flere er åpne. Ikke bare når det kommer til kjærlighet, men generelt sett. Jeg tenker at vi har litt å gå på når det gjelder å uttrykke hva vi tenker på, hva vi frykter, hva vi liker og ikke liker, sier han.

– Som å få en baby

Debutplaten «Riv i hjertet» fra 2015. Den lå på VG­-listen et drøyt år. Seks av ti sanger ble radiolistet og gikk til både gull og platina der de ble strømmet 20 millioner ganger. Foto: Akam1k3

I år har artisten sluppet sitt andre album i rekken. Han syns det er spennende med slipp og har selv hatt enorme forventninger.

– Det er nesten litt som å få en baby. Man jobber veldig lenge med det og legger hele seg inn i låtene og albumet. Plutselig skal man slippe det, og slippe taket på det også. Det var ganske befriende, faktisk, å slippe litt tak og la det leve sitt eget liv, forteller han.

Justad forteller også at det er litt annerledes å slippe album nummer to, sammenlignet med sitt aller første.

– Når jeg slapp mitt første album, var det ingen som kjente meg. Det var ingen forventninger. Selv har man kanskje lave forventninger fordi man starter fra ingen ting. Når album nummer to kommer, er det i en sammenheng. Jeg vil at det skal være en slags utvikling i det jeg holder på med, forklarer 28-åringen.

Sterkt og absurd

Nå har han vært på turné i omtrent åtte måneder. Det har vært en intens periode for ham.

– Det å holde konsert er ganske intenst for meg. Det er alt eller ingen ting. Så jeg prøver å leve meg inn i hver historie. Det kan være ganske sterkt, det å stå midt oppi en historie og se andre folk dypt inn i øynene. Det er egentlig en absurd situasjon, men også veldig sterkt, avslutter han.