Åpner veien i ettermiddag

Tosenveien, som i går ble stengt som følge av et større steinras, åpnes antageligvis igjen i ettermiddag, skriver Brønnøysunds Avis. – Vi regner med at det blir i løpet av ettermiddagen, men jeg ønsker ikke å si et konkret tidspunkt nå - mye kan skje, sier byggeleder Arnt Fagerli hos Statens vegvesen til avisen.