Ambulansefly tok piruett – Forsvaret bekrefter at de hadde fly på vingene

Torsdag ettermiddag tok et ambulansefly en piruett før det landet på Evenes.

Flyet var på vei fra Tromsø.

Harstad Tidende skriver at de har fått tips om at flyet angivelig måtte se etter et objekt, fartøy eller lys før innflyvning mot Evenes.

Reidar Flasnes, pressetalsperson i Forsvarets operative hovedkvarter sier til NRK at de har hatt to fly på vingene i ettermiddag – altså QRA.

– Per nå kommenterer vi ikke på den utflyvningen utover det, sier han.

Forsvaret overvåker kontinuerlig norsk luftrom.

Hvis et ukjent luftfartøy nærmer seg vårt luftrom rykker Forsvaret ut med to F-35 fra Evenes. Disse finner de ukjente flyene, identifiserer og dokumenterer. De vil også hindre at fly tar seg ulovlig inn i norsk luftrom.

Dette kalles QRA, eller Quick Reaction Alert.

Når alarmen går er flyene i lufta innen 15 minutter.