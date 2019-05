1. januar 2020 slår de tre Ofoten-kommunene Ballangen, Tysfjord og Narvik seg sammen. At navnet på den nye storkommunen blir Narvik er allerede bestemt.

Tidligere denne uka presenterte en komite forslaget til nytt kommunevåpen for nye Narvik kommune. Motivet er en stilisert utgave av nasjonalfjellet Stetinden.

Men mange mener at motivet ligner på noe helt annet. «Bikinitruse», «Libresse med vinger» er blant de mange hundre kommentarene på NRK Nordlands facebookside.

En av dem som har reagert er Narvik-prest Trond Laksaa.

– Dette bør Narvik si klart nei til. «Fjellet» eller trekanten liknet ikke engang på et fjell, skrev han.

Årsaken til at Stetinden er illustrert slik den er blitt - er på grunn av såkalte heraldiske regler. Disse reglene stiller strenge krav til utforming, stil og fargevalg. Dette har vært gjeldene praksis siden 1930-tallet for norske kommuner som har utformet nye kommunevåpen.

Dette er de tidligere reglene for kommunevåpen Ekspandér faktaboks Våpenet skal ha to farger: sølv eller gull + rødt, blått, grønt eller svart.

Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.

Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.

Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiv og skyggelegging.

Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.

Motivet skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.

Motivet skal fylle skjoldflaten godt.

Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til. Kilde: Wikipedia

Droppet å følge nye regler

Men fra 1. januar 2018 gjelder ikke disse prinsippene. Nå kan kommuner fritt velge motiv og fasong på kommunevåpen. Våpen og flagg skal heller ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

– Vi var klar over det og tok ei vurdering på hvorvidt vi ønsket å følge de nye reglene. Vi falt ned på at vi likevel gikk for å følge den heraldiske stilen, sier Mona Nilsen (Ap) som har ledet arbeidsgruppa for et nytt kommunevåpen.

Ifølge Nilsen handlet det om at den heraldiske stilen var kvalitssikret, godt innarbeidet og en egen fagkompetanse.

– Vi var også tydelige på dette i utlysningen av den grafiske jobben, sier Nilsen som påpeker at motivet skal fungere både i stort og lite format.

Det nye kommunevåpenet er enstemmig vedtatt i fellesnemnda, som er den midlertidige politiske sammenslutningen av Narvik, Ballangen og Tysfjord.

Nå skal de tre kommunestyrene vedta om de ønsker det foreslåtte kommunevåpenet.

Angrer ikke på gammel stil

Nilsen angrer ikke på valget om å følge den gamle stilen.

Noen som mener det ligner på ei dametruse Foto: Skjermdump Facebook

– Vi skjønte jo at debatten ville komme, men det handler like mye om at man mister det gamle ankeret i Narviks våpen. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger også, forklarer Nilsen.

Det er NorTrykk som har utformet det nye kommunevåpenet, og de har kvalitetssikret at forslaget er i henhold til de heraldiske reglene.

– Når oppdraget ble lyst ut var det stilt krav om dette. Jeg opplever at kommunen var opptatt av at vi skulle følge de gamle prinsippene, sier Siv Simonsen i NorTrykk.