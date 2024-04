– Krevende at Evenes-regionen har langt bedre kommunikasjon med Tromsø enn med Bodø

Fra 1. april er maksprisene på korte flyreiser i det meste av Norge halvert. Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap) mener dette vil skape en helt ny hverdag i Nord-Norge.

Det skriver ordføreren selv i en pressemelding.

Fra Evenes gjelder halveringen av maksprisene rutene til Bodø, Tromsø og Andenes.

Ordføreren skriver at for noen år siden kunne det koste 2100 kroner hver vei for en liten halvtime i lufta fra Evenes til Bodø. Nå er maksprisen hver vei 837 kroner. Til Tromsø 819. For pensjonister bare halvparten, ca 400 kroner.

De nye rutene har høstet kritikk for å legge dårlig til rette for reiser fra Bodø til Evenes, noe som vil bli en utfordring blant annet for Forsvaret.

– Dette er krevende spørsmål og vi opplever en situasjon nå der Evenes og Evenes-regionen har langt bedre kommunikasjon med Tromsø enn med Bodø. Det må vi få gjort noe med, selv om vi er glad for god kommunikasjon med Tromsø. Forsvaret har også behov som ikke er ivaretatt. Så arbeidet fortsetter. sier Evenes-ordføreren.