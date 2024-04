– Første gang jeg gråt på TV

Marcus & Martinus er klare til å representere Sverige i «Eurovision Song Contest» med låten «Unforgettable».

Seieren i svenske «Melodifestivalen» har skapt et enormt mediesirkus rundt de kjente tvillingene, melder TV 2.

Brødrene sier til kanalen at de kjenner på det enorme presset.

– Det at vi vant der er helt sykt. Det var første gang jeg gråt på TV, sier Martinus.

Marcus legger til:

– Vi skal representere et land som har gjort det best når det kommer til Eurovision. De har vunnet like mange ganger som Irland, sier han til TV 2.

De reiser til Malmö allerede 1. mai. Da venter elleve dager med forberedelser før de får æren av å åpne finalen den 11. mai.