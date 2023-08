Moderselskapet til Natre Vinduer AS, Dovista Norge, har foreslått for styret å legge ned sin avdeling på Hemnes.

Det bekrefter selskapet til NRK, tirsdag kveld.

Det er også foreslått å legge ned avdelingen på Kyrksæterøra i Trøndelag. Denne fabrikken skal ha omtrent like mange arbeidere.

Produksjonssjef i Dovista Norge, Kjetil Gjerdalen, sier at han ikke kan si noe om sannsynligheten for det ene eller det andre, men at det ser mørkt ut.

– Vi står i en krevende markedssituasjon som rammer hele bygg- og anleggsbransjen. Vi kommer til å lete med lys og lykte, men vi har til nå ikke funnet alternative løsninger som er bærekraftig over lang tid.

Kjetil Gjerdalen, produksjonsdirektør i Dovista Norge. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Halvparten går sørover

Bedriften har for kun to måneder siden ansatt en ny fabrikksjef.

– Hvordan kan det skje, har markedet endret seg så fort?

– Markedssituasjonen har endret seg gjennom sommeren. Vi ser det er stigende renter, krig i Ukraina, sterk inflasjon og få stimulerende politiske signaler. Hele bransjen står nå foran en krevende periode. Vår utfordring er at situasjonen ikke kommer til å bedre seg i løpet av de neste årene, sier produksjonssjefen.

Han sier at fabrikken på Gjøvik har ledig kapasitet, og at halvparten av produksjonen i Hemnes blir sendt sørover.

– Da blir det vanskelig å konkurrere. vi skal også dekke det nordnorske markedet, men vi tror at arbeidsplassene som blir igjen blir tryggere hvis vi samler det til en sterkere enhet.

Kevin Lien er fabrikksjef på Hemnes, og ble ansatt for bare to måneder siden.

Kevin Lien, fabrikksjef på Natre Hemnesberget. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han sier at det er en kjedelig beskjed å få, men at han tenker mest på de andre ansatte som har vært der lenger.

– Det er vanvittig trist å motta den beskjeden, og jeg føler med de ansatte som har jobbet her hele sitt yrkesaktive liv.

– Men er det ikke surt når du har blitt ansatt her for så kort tid siden?

– Det er så klart kjedelig for meg å motta den beskjeden. Men mine tanker går mer til de 100 ansatte som potensielt mister en hjørnesteinsbedrift om en måneds tid.

Torstein Sørensen har jobbet i Natre AS i 34 år. Nå kan det snart være slutt. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ansatt i 34 år

Torstein Sørensen er en av de som har jobbet lengst ved bedriften, og har vært ansatt der i 34 år.

Han sier at det har vært et stort sjokk å få denne beskjeden, og at de trodde det i verste fall ville blitt en nedbemanning.

– Det er en forferdelig trist å få en sånn beskjed, og et veldig stort sjokk. Vi har sett at det har skurret i ting og tang, men jeg med flere hadde ikke sett for oss dette her. Vi hadde kanskje sett for oss en nedbemanning, sier han.

Da Natre Vinduer AS kjøpte opp Trenor, som har eksistert siden 1925, ble det gitt store lovnader, ifølge Sørensen. Det ser det dårlig ut med nå.

Ifølge han er det snakk om en 90 prosent sjanse for at fabrikken blir nedlagt.

– Vi ble lovet at her skulle det bli barnehageutbygging, hus og en opptur for regionen og kommunen. Sånn ble det ikke. Men vi får bare håpe at de høye herrer i bedriften klarer å finne ut at det går an å fortsette her, for det er en vanvittig flott fabrikk.

– Bare trist

– Dette er trist både for de ansatte og for hele samfunnet på Hemnes, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide (Ap) i Nordland til NRK.

Hun omtaler fabrikken på Hemnesberget, et tettsted med om lag 1200 innbyggere, som en hjørnesteinsbedrift.

– Over hundre arbeidsplasser kan forsvinne i en liten kommune i fylket vårt. Ringvirkningene går langt ut over de hundre, med tanke på både familiene og lokalsamfunnet de bor i.

Ordfører i Hemnes, Paul Asphaug (Sp) sier at de frykter at det blir nedleggelse.

– Det jeg er mest opptatt av er de stakkars arbeiderne som kan miste jobben. Enkelte tar akkurat kjøpt seg bolig, og det er familier inne i bildet her. Det er rett og slett bare trist.

Paul Asphaug (Sp) er ordfører i Hemnes kommune med 4490 innbyggere. Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi vet at endelig vedtak ikke blir fattet før 25. september, men vi frykter og er forberedt på at det blir nedleggelse.

Det at fabrikken kan bli nedlagt, er noe som kommer til å ramme kommunen og dens innbyggere hardt.

– For kommunen betyr en nedleggelse veldig mye. Det er over 100 arbeidsplasser som kan forsvinne. Sannsynligvis vil mange forlate kommunen. Det er en hjørnesteinsbedrift.

Ber staten om hjelp

Natre Vinduer er en av landets største produsenter av vinduer og dører.

Ifølge Natre selv har 400 mennesker arbeidsplassen sin i selskapet. Natre har også fabrikker i Gjøvik og Vatne.

I 2006 ble Natre en del av den danske Dovista-gruppen.

1. juni 2017 kjøpte Natre Vinduer AS alle aksjer i Trenor Vinduer AS, et selskap som har eksistert på Hemnesberget siden 1925.

– Vi vil nå sette oss ned og snakke med kommunen og selskapet for å se om vi kan finne en løsning. Hvis ikke det fører frem, går vi i gang med arbeidet for å se på muligheten for å få på plass en statlig omstillingsprosess. Hemnes er en viktig og livskraftig kommune i Nordland, sier Dahlseng Eide.

Flere kommuner i Nordland har hatt status som omstillingskommuner i den senere tid. Blant andre Andøy etter nedleggingen av den militære flystasjonen.

Elin Dahlseng Eide (Ap) er fylkesrådsleder i Nordland. Hun mener dette er en trist sak for kommunen og de ansatte. Foto: ThorWiggo Skille

Fikk mangfoldspris

Det er under ett år siden Natre Vinduer i Hemnes ble kåret til «Årets Mangfoldsvirksomhet» for fremragende bruk av innvandreres kompetanse.

Det inkluderende arbeidslivet ble fremhevet da prisen ble delt ut. Nå kan det altså være kroken på døren for vindusproduksjonen på Natre-avdelingen i Nordland.