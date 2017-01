Drømmer du om en langhelg til fjells eller en storby i en ellers travel hverdag? Da er 2017 ditt år. Av ni røde dager er åtte i tilknytning til helg.

LOGG AV: Jørg Kirchhoff sier det er viktig å bruke tid på familie og venner og logge av jobb når man først har fri. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det er viktig med avbrekk, for det er ikke bra å presse kroppen for mye. Altfor mange tar med seg arbeidet hjem og møter til slutt en vegg, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Jørg Kirchhoff, som har doktorgrad i arbeidsvitenskap.

– Trenger mentale brudd

I 2016 falt julaften på en lørdag, og det ble dermed mange arbeidsdager i romjulen for dem som ikke jobber turnus på røde dager i kalenderen.

FRI: Det er viktig å ha avbrekk fra hverdagen der man kan kose seg med venner og familie, mener ekspert. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det er ikke skadelig at jula ikke var så lang, men det er viktig å ha en sunn balanse mellom fritid og jobb. Man trenger faktisk å pleie relasjoner til familie og venner, forklarer han.

Det er nemlig bra for helsa, slår han fast.

– Gode relasjoner til de rundt oss har en helsefremmende effekt. Vi trenger mentale brudd i den daglige rutinen som fridager gir oss.

Det er flere anledninger til langhelger. I løpet av et år er det mange røde dager som faller på faste dager, men på forskjellige datoer fra år til år.

Første røde dager i 2017, etter 1. nyttårsdag, er påsken med skjærtorsdag og langfredag 13. og 14. april, og første og andre påskedag 16. og 17. april.

TO FRIDAGER: I mai faller 1. mai på en mandag og 17. mai på en onsdag. Foto: Anders Myklebust

Neste frimulighet er 1. mai som faller på en mandag i år. 17. mai er på en onsdag. Mange velger å ta fri fredag etter Kristi himmelfartsdag som i år er torsdag 25. mai.

Første pinsedag er søndag 4. juni og andre pinsedag er mandag 5. juni.

Jul i år betyr røde dager på både en mandag og en tirsdag.

Logg deg på familielivet

SAMMEN: Grensen mellom jobb og fritid viskes ut, mener eksperter. Bruk fritiden sammen, er deres råd. Foto: Anette Torjusen / NRK

Kirchhoff mener det blir viktigere og viktigere å verne om fritiden sin.

– Vi ser at grensen mellom jobb og fritid viskes ut. Enkelte tror dessverre at de unnværlige på jobb, men det er faktisk mye bedre at vi logger oss på familie og venner.

FRIHET: Frihet til å ha fri fra jobb, er viktig for stortingspolitiker Bengt Morten Wenstøb. Foto: Anette Torjusen / NRK

Stortingspolitiker for Høyre i arbeids- og sosialkomiteen, Bengt Morten Wenstøb, mener vi trenger avbrekk.

– For meg handler fri like mye om frihet i arbeidet som frihet fra arbeidet. Får man utfordret sin kreativitet, er arbeid gøy og spennende. For andre kan arbeid være fysisk tungt. Da er det viktig med flere fridager for å kunne ta seg igjen og oppleve at man har overskudd.