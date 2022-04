Anne-Sofie Rolfsjord: er den juridiske eksperten i NRKs nye TV-serie Arveoppgjøret. Hun er advokat og partner i Bull & Co Advokatfirma AS i Oslo. Der er hun leder for firmaets avdeling for arv-, skifte- og familierettslige spørsmål.

Hanne Skråmm Espeland: er en arverettsadvokat i Tenden Advokatfirma ANS. Hun bistår private klienter med arveplanlegging og arvefordeling. Hanne leder Advokatforeningens lovutvalg for Barne-, familierett, arv og skifte.

John Asland: er Instituttleder og professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Der foreleser han om Arverett, og har tidligere praksis som advokatfullmektig. Han er også lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Annicken Martinez-Aasen: er psykologspesialist. Mange års erfaring fra arbeid med barn, unge, studenter og voksne. Hun spesialiserer seg i emosjonsfokusert terapi.

Mwamini Ali-Sivertsen: Familieterapeut i Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning.