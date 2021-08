Minifestivalen løfter fram bygdens kvenske identitet

Den kvenske minifestivalen Kallijoen Ääni/Lyden av Skallelv arrangeres igjen 6. og 7. august etter et års pause. Slik som navnet til festivalen tilsier, finner festivalen sted i Skallelv eller Kallijoki, en liten bygd som ligger ytterst på Varangerhalvøya, omkring 30 kilometer langs kysten fra Vadsø til øst.

Som sist, ønsker en prosjektgruppe bak festivalen å ha en helg der lyden av bygden kommer fram gjennom musikk, dans, kunst og teater. Og på grunn av bygdens historie, står kvensk og finsk språk og kultur i fokus.

– Vi ønsker at folk som kommer til festivalen blir engasjert til å utforske lyden av Skallelv og ikke minst blir kjent med den kvenske og finske historien, sier Monica Michelsen som er med i arrangementskomiteen

Fortjent en eget festival

Den første minifestivalen ble arrangert for to år siden. Michelsen, sammen med Hilja Lisa Huru og Kristin Nicolaysen fant ut at Skallelv fortjente en egen festival på grunn av bygdens interessante og spennende historie.

Trioen formet en arrangementskomite og startet å planlegge den første festivalen for bygden de alle hadde tilknytting til.

I begynnelsen av august 2019 fikk festivalfolk for første gang muligheten til å bli kjent med lyden av Skallelv. Festivalen ble en fin opplevelse for mange, og nå, to år senere, arrangerer samme komite festivalen på nytt.

Det var ikke koronapandemien som var årsaken til det ble et års pause. Planen var helt fra begynnelsen å arrangere festivalen bare annethvert år. For arrangørene er det også viktig å kalle arrangementet «en minifestival» istedenfor «en festival».

Det er et passende begrep for en festival som arrangeres i en liten bygd, mener Michelsen.

– Skallelv er en liten og koselig bygd og vi ønsker ikke at denne festivalen skal bli enormt stor.

Variert program

I år er lyden av Skallelv blanding av livemusikk, dans, kunst og teater. Programmet for minifestivalen er variert og det finnes noe for enhver smak, forteller Michelsen.

Festivalen starter med forestillingen «Nordens krokodille». En musikkforestilling for barn, som er basert på kvensk, skogfinsk, samisk, russisk og norrøn kulturarv. Den hadde premiere tidligere i år, og nå skal Trygve Beddari sammen med Anne Margaret Nilsen og Astrid Serine Noel ta den med seg til Skallelv.

Årets musikalske teater for barn er "Nordens krokodille" som er en nyskrevet musikk teaterforestilling om naturens kraft. Foto: Lars Opstad

Under minifestivalen kan man også bli kjent med den gamle kvenske bygden gjennom kunst. Årets kunstutstilling er «Skallelv i skala, ingen vinkler er rett» med billedkunstner og skulptør Irene Rasmussen. Hun har vært opptatt av Varangerhusene, og jobber med å sette seg inn i og lære om den unike arkitekturen. Dette gjorde hun ved å utforme miniatyrmodeller av alle husene i Skallelv.

I tillegg har fotografer Sonja Siltala sin utstilling «Siste skritt». Hun har funnet sko ved fjera og rundt fraflyttede hus i varanger som hun har fotografert.

Irene Rasmussen har utformet miniatyrmodeller av alle husene i Skallelv. Foto: Irene Rasmussen

Lyden av Skallelv kommer også fra livemusikken. Årets musikalske hovedsatsning er en kirkekonsert med Kristin Mellem og Bjørn Andor Drage. Mellem er en kjent figur i det kvenske miljøet for sitt arbeid med kvensk musikk. I Skallelv skal hun sammen med Drage som komponist og konsertorganist synge kvenske salmer, folketoner og kjærlighetssanger.

– Jeg tror at det blir en vakker konsert. Kirken i Skallelv er så liten og koselig at konserten kommer til å bli veldig spesiell opplevelse, sier Michelsen.

I tillegg skal den tornedalske vokalkunstneren Meri Nikula være med på å lage lyd mens hun undersøker hva lyden av Skallelv egentlig er. Som årets festivalkunstner skal hun samle stemmer fra lokale festivaldeltakerne, fastboende og besøkende, og komponere en unik vokalmosaikk.

Vokalkunstner Meri Nikula kommer fra Tornedalen og er årets festivalkunstner. I tillegg holder hun workshop for barn. Foto: Jari Mäntylä

Mosaikken blir presentert under Lyden av Skallelv 2023.

– Vi har hvert år et eget bestillingsverk og i år et det Nikula sitt lydverk. På fredag har vi urfremvisning av samtidsfilmen Lyden av Skallelv som var bestillingsverket i 2019, sier Michelsen.

Samtidsfilmen skal vise møter, fortellinger og stemningen under festivalen i 2019. Filmen er produsert av Kirstin Nicolaysen.

Kunnskapsløftet til festivalen gir UiT Norges arktiske universitetet. På fredag inviterer universitetet sammen med professor emeritus Einar Niemi til foredraget om kvenene, og lørdag forteller direktør for Norges arktiske universitets museum og akademi for kunstfag Lena Aarekol om kvenarkivet.

Tradisjonelle finske og kvenske retter

Michelsen håper at minifestivalen tiltrekker seg mange gjester. I Skallelv har været vært vindfullt, men på lørdag er værmeldingen bra.

– Akkurat nå blåser det godt på veggen, men på lørdag er det meldt strålende vær!

På lørdagskveld skal festivalen avsluttes med utefästi så fint vær er selvfølgelig ønskelig. Da skal bål- og grillpanner fyres ved Grendehuset og blant annet Beddari Nilsen, Kirstin Mellem og Bjørn Andro Drage skal holde utekonsert.

– Og kanskje skjer det noe mer. Vi skal ha noen overraskelser, flirer Michelsen.

I løpet av festivalen er det også mulig å få servert kvensk/finsk inspirerte retter i kafeen på Grendehuset. Michelsen avslør at selveste «kvenkokken» Stig Arnt Arvola skal stå for maten.

– Det gleder vi oss til. Han skal blant annet servere fiskesuppe og finsk ryggbrød. Han har også startet å produsere rømmekolle som er en mattradisjon i Finland.

«Kvenkokken» Stig Arvola skal servere kvenske retter i kafeen på Grendehuset. Foto: PRIVAT