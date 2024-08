Hekta på Pokémon

«Gotta Catch 'Em All!»

Slik lød slagordet til Pokémon da de japanske fantasifigurene kom til Norge rundt millenniumsskiftet i 1999.

De som vokste opp rundt denne tiden, husker nok Pokémon-bølgen som skylte over verden som en tsunami.

Plutselig var de over alt. Vi fulgte Pikachu og Ash på eventyr i animasjonsserien, hadde spillene på Gameboy og ikke minst – absolutt alle samlet på Pokémon-kort.

De kuleste kortene glinset, og mange norske barn brukte alle sparepengene sine på å prøve å få tak i de sjeldneste kortene.

Med tiden mistet kanskje de fleste interessen.

Men slett ikke alle.

Det finnes de som har gjort internasjonal karriere av å spille Pokémon-kort. For andre har hobbyen blitt millionbutikk.

De siste årene har populariteten rundt kortene nemlig nådd nye topper.

Hva er det med fenomenet Pokémon-kort som fenger så mange?

Hva er Pokémon? Foto: THE POKÉMON COMPANY Pokémon er verdens største og mest innbringende underholdnings-franchise – større enn både Marvel, Star Wars, Barbie og Hello Kitty.

Ble skapt av Satoshi Tajiri og ble lansert i Japan for første gang i 1996.

Pokémon-universet dreier seg rundt en verden der mennesker sameksisterer med såkalte Pokémon, som er en samlebetegnelse på tusenvis av dyrlignende skapninger med forskjellige krefter.

I skrivende stund finnes det rundt 1025 ulike Pokémon. Rundt hvert 2-3 år kommer det nye «generasjoner» med Pokémon.

The Pokémon Company gir blant annet ut spill, animasjonsserier, film, samlekort og en rekke andre produkter. Selskapet er eid av spillselskapene Nintendo, Game Freak og Creatures Inc.

En ekte Pokémon-mester

Når NRK Møter Tord Reklev (29) hjemme i Trondheim, er det ikke noe tvil om hvor hjertet til den som bor der ligger.

FANGER ALLE NÅ: Tord Reklev begynte å spille da han var seks år gammel og har hatt stor suksess som Pokémon-kortspiller. I dag lever han godt på en kombinasjon av premiepenger fra turneringer, sponsorer og coaching innen spillet. Foto: Xin Li / NRK

Høye bunker med kort ligger tett i tett i et skap fullt av troféer og medaljer. Et hjørne i stuen er dedikert til en haug med fargerike Pokémon-bamser.

– Det var aldri planen at dette skulle bli karrieren min. Som barn samlet jeg på kortene som alle andre. Jeg vokste opp med at mamma og jeg spilte Pokémon-kort på kjøkkenbordet – også har det bare ballet på seg, sier Reklev.

I dag er han anerkjent som en av de beste Pokémon-kortspillerne i verden, og er en av svært få som kan kalle det sin fulltidsjobb.

Hva er det som gjør Pokémon-kort så populært?

– Det er veldig imøtekommende folk i miljøet. Pokémon er også så «light hearted» og familievennlig at det tiltrekker seg veldig mange ulike mennesker, sier han.

I august skal nordmannen til Honolulu i Hawaii for å delta på verdensmesterskapet i Pokémon TCG for å kjempe om VM-tittelen. I fjor stakk han av med andreplassen.

– På VM kan man vinne en god del i premiepenger. Da jeg kom på andreplass vant jeg rundt 165.000 kroner. Men det er ingenting i forhold til alt stæsjet man får i tillegg, sier han.

Det blir nemlig også delt ut eksklusive kort på verdensmesterskapene. Kort som kun deles ut til de aller beste spillerne, og som er svært ettertraktet blant de som samler på Pokémon-kort.

– Jeg solgte kortet jeg vant i fjor for rett over 1 million norske kroner, sier Tord Reklev.

Slett ikke ille for ett enkelt Pokémon-kort.

– Men det er helt klart mye mer populært å samle enn å spille. Samlekortverdenen er mye, mye større enn den verden jeg befinner meg i som spiller, sier han.

– Vi er på et veldig spennende sted for Pokémon-kort akkurat nå. De siste to årene har det blitt kastet mye mer penger inn i spillet enn tidligere. Nå er turneringene blitt så store at det ikke er nok plass til alle som vil delta, sier Reklev. Foto: Xin Li / NRK Samlingen hans består av mange høyst sjeldne kort. Foto: Xin Li / NRK Disse kortene kan man ikke finne i en vanlig pakke med Pokémon-kort, men deles kun ut til spillerne i mesterskapene. Derfor er de også verdt mye mer. Foto: Xin Li / NRK

Youtube-stjerne bak gigantkjøp

De siste årene har det titt og stadig dukket opp saker om de som investerer i Pokémon-kort. I 2024 er det å samle på kortene like mye en hobby for voksne som det er for barn.

Blant annet har kjendiser som Justin Bieber, Steve Aoki og norske Oskar Westerlin kastet seg på bølgen. Mest oppsiktsvekkende var det nok da Youtube-stjerne Logan Paul kjøpte tidenes dyreste Pokémon-kort i 2022, for svimlende 46 millioner kroner.

Logan Paul med sitt «Pikachu Illustrator»-kort. Det finnes kun 41 kort av denne typen i verden, og dette er det eneste som har fått graderingen 10. Faksimile: Instagram/@loganpaul

Men ikke få stjerner i øynene av den grunn: faktumet er at det aller meste av Pokémon-kort er det de i miljøet kaller «bulk» – altså kort med ingen eller svært liten økonomisk verdi.

Verdien på kortene er basert på tilbud og etterspørsel, og kan både gå opp og ned.

Men hva er det som egentlig gjør at noen Pokémon-kort er verdt så mye, mens andre ikke er verdt noen ting?

Sivert Smedsrud (20) fra Oslo har samlet på Pokémon-kort siden han var fem. I dag driver han aktivt med kjøp og salg av kortene.

– Mange vil kanskje si at det ikke er særlig finansielt smart av meg å ha såpass mye penger i skinnende papp, men det er jo noe jeg får veldig mye glede av da, sier han.

Smedsrud mener mange ikke er klar over hvor stor populariteten rundt Pokémon-kort er i dag.

Om Sivert Smedsrud skulle solgt hele samlingen sin i dag, anslår han at den ville gått for rundt 300.000 kroner. Han forteller at kjøp og salg av Pokémon-kort først og fremst er en hobby, men at det etter hvert også har blitt en deltidsjobb. Foto: Xin Li

Jakten på den perfekte 10-er

Det store salget av kort, animasjon, spill og leketøy har gjort Pokémon til verdens største underholdnings-franchise, og det med god margin. Bare i 2023 nådde omsetningen rekordhøye 20 milliarder kroner.

Spesielt under pandemien da mange hadde tid til overs, fikk Pokémon en oppblomstring. Denne «boomen» har ført til at det nå lages nye kort som aldri før.

Av totalt nesten 65 milliarder Pokémon-kort som er laget siden 1999, er nærmere halvparten produsert de siste fem årene, ifølge selskapets egne tall.

VISSTE DU AT?: Animasjonsserien Pokémon har gått på TV i 192 ulike land og har blitt dubbet på 30 ulike språk. (Sveip for mer) Foto: THE POKÉMON COMPANY VISSTE DU AT?: Mobilspillet «Pokémon GO» blåste nytt liv i franchisen da det ble lansert i 2016. Spillet er fortsatt kjempepopulært i dag, med rundt 85 millioner spillere hver måned på verdensbasis. Foto: AP VISSTE DU AT?: Det finnes kommersielle fly med Pokémon-tema som flyr internasjonalt. Konseptet ble først introdusert av All Nippon Airways i 1998, og har blitt videreført av en rekke ulike flyselskap. Foto: Reuters VISSTE DU AT?: Hele 66% av inntektene til The Pokémon Company kommer fra merchandising, altså for eksempel fra salg av ting som bamser og leketøy. Foto: KAZUHIRO NOGI / Afp

Så hva er det som gjør et kort verdifullt?

– Jo flere det er som vil ha et kort, jo mer er det verdt. For eksempel er de mest populære Pokémonene som Charizard, Mew og Umbreon ofte ettertraktet. Er den i glins, er den også̊ ofte verdt mer, sier Smedsrud.

Den fysiske tilstanden til et Pokémon-kort er også̊ en helt avgjørende faktor. Mange av kortene til samleren ligger beskyttet inni firkantede bokser av hardplast, såkalte «slabs», og er graderte.

Å få et kort gradert betyr at man sender kortet inn til et selskap som sjekker kortets autentisitet og kvalitet for deg. Selskapet gir kortet en tilstandsvurdering fra 1-10, der 10 er best.

Sivert Smedsrud med sitt mest verdifulle kort, et skinnende «Umbreon VMAX #215». Kortet har fått graderingen 9.5 og er i følge samleren et av de mest populære kortene på markedet akkurat nå. Foto: Xin Li / NRK Et japansk Greninja-kort som har fått graderingen 10. Pokémonkort finnes på 15 ulike språk, og ofte er de japanske verdsatt høyt på grunn av det finnes få av de på det internasjonale markedet. Foto: Xin Li / NRK – Jeg har fått mange gode venner ved å ha denne hobbyen. Det har gitt meg et sted å høre til og gitt meg økonomisk bevissthet, forteller Smedsrud. Foto: Xin Li / NRK

– For å få en 10 kan ikke overflaten på kortet ha noen merker, i tillegg må hjørnene være uskadede. Det kan være bitte små ting man ikke ser med mindre man har et mikroskop, forteller han.

Var du en av de som oppbevarte kortene i lomma med en tjukk strikk rundt, kan du med andre ord glemme å få en høy gradering på dine gamle Pokémon-kort.

Gamle, sjeldne kort i god stand er ofte ettertraktet blant samlere. Verdiforskjellen mellom et kort som får graderingen 9 og et kort av samme type som får 10, kan være betydelig. Foto: Xin Li / NRK

Han anbefaler derimot ingen å kaste kronene på svindyre kort om målet er å tjene penger.

– Jeg har en kjærlighet for kortene og hadde samlet på dem selv om det ikke var noe verdi i de. Men hvis du ikke er interessert i Pokémon i det hele tatt, så finnes det veldig mange bedre måter å tjene penger på enn dette, sier samleren.

Unike Pokémon-kort kan identifiseres ved hjelp av kortnavnet (markert i topp) og kortnummeret (markert i bunn). Ved kortnummeret finner man også et lite symbol: en sirkel betyr at kortet er vanlig, en diamant betyr at kortet er uvanlig og en stjerne betyr at det er et kort av sjeldnere slag. Foto: Xin Li / NRK

Barndomsnostalgi med voksenpenger

Da Nadeem «Nas» Abdelhadi (35) ble pappa for ti år siden, gjenoppdaget han den nostalgiske gleden med Pokémon-kort.

Nas driver Pokémon-butikken Poke4Dayz i Oslo. Foto: Xin Li / NRK

Den store interessen har resultert i en toetasjes butikk midt i en av de travleste gatene i Oslo sentrum.

– Jeg tror Pokémon-kort er mer populært i Norge per innbygger enn i de fleste andre land. Vi er et skikkelig nerdeland og har et veldig sterkt «community» her, sier han.

Selv påstår han å ha Norges største samling av Pokémon-kort. Verdien på hele samlingen anslår han å være på godt over 10 millioner kroner i dagens marked.

– Hvis det er et kort jeg liker godt, så kjøper jeg gjerne flere kopier av samme kort igjen og igjen. Noen samler på sneakers – jeg samler på Pokémon-kort, sier han.

Denne uåpnede esken med Pokémonkort heter «Team Rocket Returns» og blir solgt for rundt 350.000 kroner på dagens marked. Den tilhører butikkeierens personlige samling. Foto: Xin Li / NRK Nadeem «​​​​​​Nas»​​​​​​​ Abdelhadi driver Poke4Dayz sammen med daglig leder Ferhat Bunyamin Atmaca. Foto: Xin Li Det dyreste kortet Nas har solgt over disk inne i butikken var et «First Edition Charizard»​​​​​​​ gradert 6 i glins. Det ble solgt for 60.000kr. Foto: Xin Li / NRK

Blant mengder med skinnende emballasje og plakat-tapetserte vegger går folk inn og ut av butikklokalet for å kjøpe og bytte kort – eller bare henge. Her er kundene på fornavn med butikksjefen.

Nas forteller at alle mulige typer folk er innom, men at de mest dedikerte samlerne er rundt 25–35 år gamle.

De som var små da Pokémon kom til Norge, har nå blitt voksne. Og mange er villige til å punge ut for hobbyen sin.

– Det sosiale miljøet som kommer med Pokémon er det som betyr aller mest, sier Nas. Foto: Xin Li / NRK

VG-kommentator Selma Moren mener Pokémon-kort som hobby kan fungere som en slags distraksjon fra voksenlivet – og alt det fæle som skjer i verden.

– Det handler om nostalgi! Man får besøke egen barndom, bare at man denne gangen har egne penger. Det kan være en fantastisk følelse, sier hun.

Det innebærer også å være en del av et slags større fellesskap, forteller hun.

– Folk elsker jo å samle på ting, og mange liker å konkurrere. Med Pokémon-kort kan man få begge deler.

– Pokémon-universet har ingen grenser

En som har et unikt innblikk i miljøet rundt Pokémon-kort, er Simen Storøy (23).

Han jobber i dag som Donald-redaktør i Story House Egmont, men jobber også frilans som prosjektleder for en av verdens største samlere av Pokémon-kort.

Samleren er fra Dubai og kaller seg Dubsy, og er i dag mest kjent for å være den som solgte tidenes dyreste kort til Logan Paul.

– Dubsy har gjennom årene skapt en av de mest omfattende samlingene i verden, og følte tiden var riktig for å gjøre noe med det. Derfor er jeg i gang med å skape et slags digitalt museum for han, sier han.

Pikachu-kortet til Simen Storøy fra Overhalla i Trøndelag er ikke verdt noen ting i kroner, men har høy affeksjonsverdi. Foto: Xin Li / NRK

Storøy tror den store populariteten rundt Pokémon handler om at universet fenger folks fantasi.

Dette er en verden der man kan kontrollere elementer som flamme, vann, gress og lyn – og alt dette gjennom søte «kjæledyr» og skumle beist.

– Pokémon-universet har liksom ingen grenser. Også finnes det så mange ulike kule og fantasifulle karakterer. Liker du ikke Pikachu, så har du over tusenvis av andre Pokémon å velge mellom, sier han.

Han har selv samlet på kortene siden han var liten, men for en stund tilbake solgte han unna store deler av samlingen sin.

Ett av kortene han har beholdt, er et Pikachu-kort.

Den er verdt «ingenting» på markedet, men kommer fra hans første pakke med Pokémon-kort noensinne.

– Jeg fant ut at det betyr mye mer å ha et kort av høy sentimental og personlig verdi i motsetning til et kort som bare har en høy pengeverdi, sier Storøy.

