Du har ganske sikkert sett dem.

Pokémonkorta. Enten i butikken, på nettet eller blant en gjeng som sitter og bytter kort seg imellom. Eller kanskje har du noen selv?

For Pokémon er verdens desidert største mediefranchise.

I fjor ble det solgt 9,1 milliarder kort. I løpet av 25 år er det solgt utrolige 43,2 milliarder kort.

Noen samler, de fleste bytter kort med andre og noen spiller med dem – som er det de egentlig er laga for.

– Det er mye mer populært å åpne pakker og samle på kort enn å spille selve spillet. Men spillet er også blitt veldig populært, sier Tord Reklev.

To danske brødre er i Guinness rekordbok for å ha verdens største Pokémon-kort-samling. 32.000 kort har de i samlinga si. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Lever av Pokémon

Reklev bor i Trondheim, men reiser verden rundt og spiller Pokémon.

Han er én av en håndfull mennesker i verden som greier å leve av kortspillet.

– Det er flere som prøver, men veldig få som faktisk får det til, sier Reklev.

Han vant nylig det Latin-Amerikanske mesterskapet og har nå vunnet alle de fire internasjonale mesterskapene. I tillegg kom han på fjerdeplass i VM.

I løpet av karrieren har han tjent 99.500 dollar bare i premiepenger, ifølge nettstedet Limitless.

– Jeg kaller det alltid for en blanding av sjakk og poker. Det er mye strategisk i det, men det er også et kortspill. Men det handler om å gjøre det beste ut av det du får og lage gode strategier, forklarer Reklev.

Som så mange andre starta Reklev også med å samle på Pokémon-kort. Fem år gammel fikk han sine første kort, men det gikk ikke lang tid før han ble nysgjerrig på hvordan man spilte med kortene.

Da han var elleve oppdaga han at det fantes turneringer og nå har 28-åringen spilt på fulltid i noen år.

– Det er mye god verdi i å bygge vennskap og kontakter med folk rundt om i verden. Å få lov til å reise rundt i verden og se byer og steder. Man blir veldig rik på erfaringer gjennom det hele, sier han.

– I tillegg betaler det seg ganske godt også. Det er mange faktorer som jeg i voksen alder setter pris på.

I slutten av november vant Tor Reklev sitt fjerde internasjonale mesterskap. Et viktig kort i strategien i dette mesterskapet var Lugia VStar-kort. Foto: Privat

Verdifulle kort

For å hevde seg i Pokémon er man avhengig av å ha de beste kortene. Problemet er at når man kjøper en pakke med kort, så vet man aldri hvilke kort man får.

I tillegg kommer det nye kort flere ganger i året.

Millioner av mennesker samler på Pokémonkort over hele verden. Noen av korta er ekstremt sjeldne og kan være verdt flere millioner kroner. Foto: JUSTIN SULLIVAN / Afp

– Nå er jeg ganske bortskjemt der. Jeg har flere sponsorer som skaffer meg kort. Så jeg trenger ikke å bry meg om det, sier Reklev.

De ivrigste spillerne satser dog ikke på at flaksen skal gi dem de beste korta å spille med.

– De kjøper enkeltkort på nett. De legger inn ei bestilling på de aller beste korta fra det nye settet og så spiller de, sier han.

Men det er samlerne som driver opp prisene på kortene.

Det dyreste kortet, et Pikachu Illustrator-kort, ble solgt på auksjon for rundt 46 millioner kroner.

Selv om Reklev spiller med kortene, så har han også ei respektabel samling med kort han ikke spiller med.

– Jeg kunne sikkert kjøpt meg et hus for dem. De sjeldneste korta er premiekort som det står Champion på eller trofékort som du kan vinne i turneringer. Jeg vant et sånt kort i VM for eksempel. Det er ett av de få korta jeg har solgt bare fordi det var verdt litt for mye penger, sier han.

YouTube-stjerna Logan Paul viste fram verdens dyreste Pokémon-kort da han debuterte i Wrestlemania. Han skal ha betalt rundt 5,275 millioner dollar for kortet. Foto: Jasen Vinlove / Reuters

– Viktig for miljøet

I Tord sin hjemby, Trondheim, er det et lite miljø som spiller Pokémon. I likhet med de andre store byene i landet har de en egen liga hvor det arrangeres kamper.

– Det er veldig godt gjort av Tord å gjøre det så godt i verden med tanke på at han kommer fra en bitte liten plass i hutaheiti, sier arrangøren av ligaen, Ståle Reklev.

Han er broren til Tord, men i motsetning til han, synes han det er artigere å arrangere kamper enn å spille.

Han mener det er viktig for miljøet at de har en som er i verdenstoppen i byen.

– Tord er veldig god til å ta initiativ til å lære opp nye folk i kortspillet, sier Ståle Reklev.

Mye trening

For å holde seg i verdenstoppen bruker Tord mye tid på å spille Pokémon.

Han sier han bruker en vanlig arbeidsdag på å øve. Noen ganger mer.

– Jeg er den personen som er kjent for å bruke mest tid på spillet. Så jeg bruker all tiden min på det, sier han.

Målet er å greie å leve av dette så lenge som mulig.

– Forhåpentligvis blir det noen år til, avslutter Reklev.