1000 år eldre enn kristendommen Wu Wei er den største virtuosen på verdens eldste blåseinstrument, sheng.

Kinesiske Wu Wei (46) har med seg varmt vann på en termos. Han heller det inn den halvmeter høye dingsen han holder foran ansiktet sitt. Damp må til om man skal få godlyd ut av en sheng.

– Med dette kan jeg spille 37 toner samtidig, som kan utløse et vell av harmonier, sier Wu Wei, som nylig var i Oslo for å spille sammen med KORK.

Han plukker opp den vannpipe-lignende gjenstanden og setter munnstykket mot leppene og blåser så hestehalen svinser til alle kanter.

– Det kreves mye luft! Man produserer de samme tonene både på inn- og utpust, sier han etter kraftanstrengelsen.

3000 år gammelt

Sheng kan best beskrives som et lite, bærbart orgel med vertikale piper av bambus. Antallet piper varierer med alt fra 13 til 37, men det vanligste er enten 17 eller 21 piper. Sheng er det første instrumentet man kjenner til med såkalt frittsvingende metalltunger. Hvert bambusrør har et hull nesten dekket av en tunge, som skaper tonen.

Opprinnelsen går flere tusen år tilbake, ingen vet helt sikkert. Kjennerne daterer instrumentet til ca. år 1100 f.Kr. Det eldste sheng-instrumentene som er bevart og faktisk finnes i dag, stammer fra Han-dynastiet fra ca 200 år f.Kr.

Det er i det hele tatt knyttet mye mystikk rundt det eldgamle instrumentet. Ifølge myten var det opprinnelig bare vakre kvinner som trakterte sheng. Nå er det nok mest menn.

Legenden om sheng

Legenden om hvordan sheng oppsto forteller også at det var en kinesisk keiser som ønsket å lage et instrument som kunne være basisen for alle andre instrumenter i keiserdømmet. Han sendte ut vismannen Lin Lun på en reise for å utforske dette. Det han kom hjem med var et gresskar med bambusrør stikkende opp fra et kammer i selve instrumentet.

Vismannen forklarte at lyden fra bambuspipene var stilt inn etter stemmen fra den mytiske fuglen Føniks, som han hadde hørt synge i fjellene. Selve formen på instrumentet minnet også om fuglen.

– I Kina symboliserer denne fantasifuglen lykke, kjærlighet og utforskning. Det er annerledes enn i Europa. I Kina er fuglen Føniks et godt forbilde, forklarer Wu.

Til Europa på 1700-tallet

Det kinesiske munnorgelet kom til Europa på 1700-tallet, men det var først etter den industrielle revolusjonen på 1800-tallet at instrumentet ble utformet akkurat slik som det ser ut i dag.

Sheng er faktisk også opprinnelsen til munnspill og trekkspill.

Men selv om instrumentet er blitt videreutviklet og modifisert gjennom årene, er basisen fortsatt lik. Sheng består i dag også av messing, men bambus er fortsatt den viktigste bestanddelen.

– Formen er fortsatt lik. Selve blåseteknikken og måten man bruker fingrene er også den samme, sier Wu.

Wu forklarer at det finnes to typer sheng – den tradisjonelle og den moderne. Har bruker en mer avansert modell utviklet sammen med sin musikkprofessor gjennom 20 år. Det har en mye større rekkevidde og kan produsere et større antall harmonier.

– Hva er det som er så fascinerende med sheng?

– Det spesielle for meg er lyden. Den er veldig abstrakt, ikke som et strengeinstrument. Det er veldig annerledes, veldig elegant.

Han ser opp og tenker.

– Det er vanskelig å peke på akkurat hvilke følelser det vekker, men alle de ulike tonene skaper til sammen en helt egen harmoni.

Spiller med de beste

Wu Wei er fra Shanghai, men har bodd de siste 20 årene i Berlin. Samtidig er han også tilknyttet musikkonservatoriet i Shanghai som professor, og underviser i sheng.

Han er en av verdens aller fremste sheng-virtuoser og har fått spesialskrevet stykker av verdenskjente komponister. Mesteparten av tiden er han på farten mellom Asia, Europa og Amerika hvor han opptrer sammen med noen av verdens fremste symfoniorkestre. Symfoniorkestrene i Berlin, Paris, Los Angeles, Seoul, New York og BBC er bare noen av orkesterne som har spilt med Wu Wei som solist.

På instrument-kassa til Wu Wei er det festet et klistremerke med påskriften; «Gutes bleibt, neues kommt». Det betyr noe sånt som at «det gode forblir, det nye kommer».

Det illustrerer godt hvordan han ser på Sheng-instrumentets funksjon.

– Man kan spille all slags musikk med det, både klassisk, jazz og andre musikkformer. Hvis man har at åpent sinn, kan man innføre til mange nye musikkformer.

I Taiwan var det for et par år siden en ung, kvinnelig sheng-spiller som fremførte temamusikken til Super Mario og klarer å gjenskape alle de kjente lydene fra det klassiske videospillet. Videoen på er sett over 4,6 millioner ganger på YouTube:

– Et morsomt møte

I februar spilte han sammen med KORK, hvor han var med å fremføre verker av Sibelius og Tiensuu, samt spesialskrevne, nyskrevne og selvskrevne komposisjoner.

Ingen av musikerne i KORK kjente noe særlig til instrumentet, men det ble likevel et godt og morsomt møte, forteller informasjonsansvarlig og programleder i KORK, Jan Fredrik Heyerdahl:

– Når orkesteret sitter med så gode musikere foran seg kan de komme med nesten hva som helst. Den spesielle lyden av sheng passet godt inn med resten av orkesteret og det var morsomt å se han i aksjon. Han har en veldig fysisk tilnærming til instrumentet og det er bemerkelsesverdig hvor mye man får ut av det, sier han.

SE WU WEI SPILLE PÅ SHENG MED KORK HER:

Se Wu Wei spille på sheng med KORK Du trenger javascript for å se video. Se Wu Wei spille på sheng med KORK

Orkestersjefen i KORK har tidligere spilt med Wu Wei og visste at han var en person man kunne satse på. Det at Wei spiller mye samtidsmusikk, bidro også til at han passet orkesteret godt.

– Det er spennende å se hvordan gamle instrumenter treffer et samtidsutrykk, sier Heyerdahl.

Tilfører noe nytt

Det er altså ikke bare gammel, kinesisk folkemusikk som blir fremført med verdens eldste instrument.

– Jeg mener jo dette instrumentet kan tilføre mange nyanser til den moderne musikken, forteller Wei.

– Er det vanskelig å spille på?

– Ja, det er tungt fysisk. Dette veier fire kilo og man må jo holde det høyt opp og spille samtidig. Det krever både energi og konsentrasjon.

– Så du bruker ikke et bord du kan hvile armene på?

Han ler.

– Det får bli neste generasjons sheng-utøvere!

