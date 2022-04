Trippelnominasjon til Steenstrup: – Det er fantastisk

7. mai går Gullruten av stabelen som vil finne sted i Grieghallen i Bergen. I dag ble det offentliggjort hvem som er nominert til de jeve prisene.

I tillegg til fagpriser og publikumsprisen skal det deles ut gullruter til den norske TV-bransjen.

Se listen med alle de nominerte lengre ned i saken.

Nominert i tre kategorier

Komiker og skuespiller Henriette Steenstrup er i år nominert i kategoriene «Beste dramaserie», «Beste hovedrolle» og «Publikumprisen» for serien «Pørni» som hun selv har skrevet og spiller hovedrollen i.

– Det er fantastisk. Og så er det jo tre fagpriser også. beste klipp, beste regi og beste lys. Så det er seks nominasjoner i alt. Så jeg er kjempefornøyd!

Skuespiller og manusforfatter Henriette Steenstrup er nominert til tre priser i Gullruten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Serien er på mange måter Steenstrup hjertebarn. I tillegg til å selv spille hovedrollen, har hun også skrevet manus.

– Gjør det det litt ekstra spesielt?

– Ja, litt. For man har ikke noen andre å skylde på. Jeg kan jo ikke si at manus ikke var bra nok. Så det er litt ekstra skummelt, men også litt ekstra gøy da, når det går såpass bra.

– Serien er blitt solgt til flere land. Hvorfor tror du Pørni har gjort så stor suksess?

– Det er et mysterium for meg også, at de går banans i Latin-Amerika blant annet. Men jeg tror at den treffer noe universelt. Som handler om å være foreldre og barn. For det er jo de fleste av oss, og det innebærer rett og slett mye drama i hverdagen. Så jeg tror det treffer litt både her og der.

Steenstrup er allerede i gang med en tredje sesong av serien, men utelukker ikke at det også kan komme en fjerde.

– Ja, jeg har i hvert fall ikke lukket den døren. Så får vi se.

Her er de nominerte Ekspandér faktaboks Beste konkurransedrevne reality: Mesternes Mester (Nordisk film TV for NRK)

Farmen (Strix for TV 2)

Kompani Lauritzen (Seefood TV for TV 2)

71 ° Nord - Norges tøffeste kjendis (Nordisk Film TV for Warner Bros. Discovery) Beste birolle: Odin Waage, Rådebank sesong 3 (Fenomen og Storyline for NRK)

Pia Tjelta, Lykkeland 2 (Maipo Film for NRK)

Vivild Falk Berg, Pørni (Monster for Viaplay)

Arthur Hakalathi, Ida tar ansvar (Anagram Norge for Viaplay) Beste dokumentarserie: RUS (Pandora Film for NRK)

Kunsterliv (NRK for NRK)

Gåten Agnes (NRK for NRK)

Rikets sikkerhet (Monster for NRK) Beste reality: Med Monsen på villspor (Nordisk film TV/NRK for NRK)

Jakten på kjærligheten (Fremantle for TV 2)

Første date (Monster for Warner Bros. Discovery)

16 ukers helvete (Nexiko for Warner Bros. Discovery) TV-dokumentar: Barna vi bærer (Wemake Film for NRK)

Stol på meg (Motlys, Snake Oil Media og Zentropa Sweden for NRK)

Jakten på tonetreet (Norsk fjernsyn for NRK)

Nattebarn (Indie Film for VGTV) Årets deltaker: Fritz Aanes, Hodet i klemme (NRK for NRK)

Rauand Ismail, Folkevalgt (NRK for NRK)

Sondre Hole Nielsen og Zlatan, Fra bølle til bestevenn (Monster for NRK)

Anita Bjørnevig Knutsen, NRK Debatten (NRK for NRK) Beste sports eller eventprogram: Spellemann 2020 (NRK og Sesong 1 for NRK)

Pridefest (NRK for NRK)

P3 Gull (NRK for NRK)

Hev Stemmen (The Oslo Company for NRK) Beste nyhets- eller aktualitetsprogram: Uønsket (NRK for NRK)

NRK Debatten (NRK for NRK)

Dagsrevyen (NRK for NRK)

Åsted Norge (Mastiff for TV 2) Beste programleder - underholdning: Silje Nordnes, Maskorama (Fremantle for NRK)

Anne Lindmo, Lindmo (NRK for NRK)

Harald Rønneberg, Helt Harald (PLAN-B for TV 2)

Jon Almaas og Solveig Kloppen, Alle mot alle (Nexiko for Warner Bros. Discovery) Årets grønne produksjon: Farmen (Strix for TV 2)

VM i snøsport for parautøvere (NRK for NRK)

Skal vi danse (Nordisk Film TV for TV 2)

En kveld hos Kloppen (Monster for TV 2) Beste programleder- nyhet, sport eller aktualitet: Helene Sandvig, Helene sjekker ut (NRK for NRK)

Fredrik Solvang, NRK Debatten (NRK for NRK)

Martha Antonette Solli, Gutter mot verden (NRK for NRK)

Leo Ajkic, Rus (Pandora Film for NRK) Beste barne- eller ungdomsprogram: Rabalder (Nordicstories Nord for NRK)

Lik meg (NRK for NRK)

Superheltskolen (Seefood TV for NRK)

Minibarna (NRK for NRK) Beste livsstilsprogram: HAIK (NRK for NRK)

Ikke spør om det (NRK for NRK)

Fra bølle til bestevenn (Monster for NRK)

Martha blir rik (NRK for NRK) Årets nyskapning: Latterlig politikk (NRK for NRK)

Norges nye megahit (Montreux film & fjernsyn for TV 2)

Annerledes (Salto film og fjernsyn for TV 2)

Bra valg 21 (TV BRA for TV BRA) Beste skuespiller: Nader Khademi, Jordbrukerne (Rubicon TV for NRK)

Maja Christiansen, Rådebank sesong 3 (Fenomen og Storyline for NRK)

Henriette Steensrup, Pørni (Monster for NENT)

Krista Kosonen, Beforeigners 2 (Rubicon TV for HBO MAX) Beste underholdningsprogram: Kåss til kvelds (NRK for NRK)

Maskorama (Fremantle for NRK)

The Voice (ITV Studios Norway for TV 2)

Kongen befaler (Nordisk Film TV for Warner Bros. Discovery) Beste humorprogram: Førstegangstjenesten (NRK for NRK)

Kasko (Spark for TV 2)

Basic bitch (Feelgood SFT for Warner Bros. Discovery)

Kjør meg til OL sesong 2 (Concorde TV for Warner Bros. Discovery) Beste karakterdrevne dokumentarserie: Hodet i klemme (NRK for NRK)

Team Ingebrigtsen (Zacapa for NRK)

Märtha (Mothership Entertainment for TV 2)

Mina og meg (Teddy TV for TV 2) Beste dramaserie: Rådebank sesong 3 (Fenomen og Storyline for NRK)

Lykkeland 2 (Maipo film for NRK)

Kristiania magiske tivolitheater (Monster for NRK)

Pørni (Monster for Viaplay)

Flere nominasjoner til NRK

Fredrik Solvang er i år nominert i flere kategoriene, blant annet for «Beste programleder» og «Beste aktualitets- og nyhetsprogram»

Fredrik Solvang og «Debatten» er nominert i kategorien «Beste programleder – nyhet, sport eller aktualitet» og «beste nyhets- eller aktualitetsprogram». Foto: NRK

At Solvang er nominert til beste programleder syns han er en stor ære.

– Jeg tar det som et tegn på at vi gjør noe riktig. Jeg er jo egentlig bare frontfiguren for dette programmet og denne redaksjonen.

I tillegg til disse nominasjonene er det også i år en deltaker som har medvirket Debatten tidligere i år som er nominert.

– At en deltaker i Debatten er nominert, en helt vanlig strømkunde som talte vanlig folks sak, er det jeg syns er aller gøyest, sier Solvang.

– Jeg har aldri vunnet

Skuespiller Pia Tjelta har fått to nominasjoner for «Beste birolle» og «Beste dramaserie» for Lykkeland 2 som er produsert av Maipo Film for NRK.

Pia Tjelta i rollen som Ingrid Nyman i Lykkeland. Foto: JAN KHUR / NRK / Maipo Film

Tjelta, som har vært synlig på skjermen i mange år syns det er veldig stas å fortsatt bli nominert til slike priser.

– Jeg blir veldig glad for det, men jeg har aldri vunnet, da så vi får se, sier Tjelta smilende.

Lykkeland 2, hvor Tjelta spiller rollen som Ingrid Nyman beskriver hun som en av de mest interessante rollene hun har gjort.

– Hun er en gavepakke, hun har et så stort spenn i seg og kan tillate seg så mye som karakter. Det er så mye innafor Ingrid Nyman som man kan gjøre og komme unna med.