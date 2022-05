Tone Hansen blir Munchmuseet sin nye direktør

Ho tar over etter Stein Olav Henrichsen som går av som direktør for Munchmuseet i slutten av september. Henrichsen har då sitte i stillinga i 12 år.

Tone Hansen er kunstnar, kurator og har vore museumsdirektør ved Henie Onstad Kunstsenter i Bærum sidan 2011. Før ho blei direktør der, hadde ho arbeida som kurator for kunstmuseet i tre år. Ho er utdanna ved Kunstakademiet og Kunsthøgskulen Oslo. I 2015–2019 var ho styreleiar for Norsk kulturråd. Tidlegare har ho også arbeida som stipendiat ved Statens Kunstakademi/Kunsthøgskolen i Oslo.

– Ved Tone får vi ein visjonær, ein progressiv leiar ved eit sterkt og stort samfunnsengasjement, som kjem til å styrke og vidareutvikle Much, sa byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen då han erklærte at Hansen blir ny direktør.

Det er ei åremålsstilling på seks år, som kan fornyast ein gong.

– Eg er heilt trygg på at Munch er i svært trygge hender, med deg ved roret.

Då Hansen tok ordet under pressekonferansen i formiddag, takka ho for tilliten.

– Det har vore litt av ei reise og eit fantastisk oppdrag å ta vidare ein institusjon som allereie har markert seg betydeleg i Oslo, nasjonalt og internasjonalt.

Den påtroppande direktøren meiner at Oslo, med Munchmuseet som flaggskip har potensialet til å bli den største kunst- og kulturbyen i Norden.

– For å få det til er Munch ein enormt viktig drivar. Men vi må mobilisere heile byen om vi skal sikre at dette er ein internasjonalt anerkjent by der folk reiser for å oppleve kunst og kultur. Og så kan dei fare på skiferie etterpå.

Det nye Munchmuseet opna i Bjørvika i hovudstaden i oktober 2021. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet seier dette er ei gledeleg nyheit og at Hansen er genuint opptatt av kunst.

– Henrichsen gjort ein stor og god jobb med å opne det nye museet. No kjem det ny direktør til, og eg håper det kan sjåast. Det skal merkast når det kjem ein ny direktør til. Det blir spanande å sjå korleis Tone Hansen vil vidareutvikle institusjonen.

Fagforeiningar som representerer om lag 90 tilsette ved museet har nyleg sendt ein bekymringsmelding til byrådet i Oslo som gjeld avtroppande direktør Stein Olav Henrichsen. Det kjem på bakgrunn av omfattande endringsprosessar han har sett i gong og det dei opplever som manglande innverknad på desse.

– Me kjenner godt til Tone Hansen for hennar arbeid ved Henie Onstad Kunstsenter og me gler oss, seier tillitsvald i Forskerforbundet ved Munchmuseet, Trine Otte Bak Nielsen.

Hansen danka ut ti andre søkarar i kampen om direktørstillinga på Munchmuseet. Mellom anna Lars Toft Eriksen, kurator og leiar for utstillingsprogram ved Munchmuseet, kunstnarisk direktør Trude Gomnæs Ugelstad ved Sørlandets Kunstmuseum og kunsthistorikar Ina Johannessen Dibley.