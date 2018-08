Slik blir den norske filmhøsten

Kongosaken, en av Norges mest omtalte nyhetssaker de siste årene, har blitt til filmen «Mordene i Kongo» med Marius Holst på regi.

Med Aksel Hennie som Joshua French og Tobias Santelmann som Tjostolv Moland, er dette en film det er knyttet store forventinger til.

Filmen tar for seg de to norske ekssoldatenes reise til Kongo, da deres innleide sjåfør ble funnet drept, gjennom rettsaken mot de to etterpå, og helt til French får skylden for sin beste venn sin død. Filmen har premiere 26.oktober.

– Vi skal få Oslo til å riste

FORVENTET PUBLIKUMSFAVORITT: filmen «Skjelvet», har store sko å fylle som oppfølger til publikumsfavoritten «Bølgen». Foto: Fantefilm/Nordisk film / Fantefilm

Det er derimot én film Birger Vestmo som er filmanmelder i NRK filmpolitiet, tror kommer til å bli en soleklar publikumsfavoritt.

– Det vil overraske meg stort hvis ikke den filmen som drar flest folk til kinoene er «Skjelvet», forteller Vestmo.

Med Kristoffer Joner tilbake som geolog i «Skjelvet», er filmen en slags oppfølger til suksessen «Bølgen», som hele 832.000 nordmenn så på kino i 2015.

I 1904 ble Oslo rammet av et jordskjelv som førte til betydelige ødeleggelser, i filmen viser geologiske undersøkelser at faren for et nytt, og mye større jordskjelv kan være reell.

– Oslo har ristet før, og vi vet med sikkerhet at Oslo vil riste igjen. Men vi hadde aldri trodd det var mulig å lage en film om det, sier Martin Sundland som er produsent for filmen som har premiere 31. august.

Ungt og sårt

Hele åtte dramafilmer pryder denne filmhøsten. Flere av disse tar for seg utfordringene i livet til barn- og ungdom.

Blant disse er filmen «Føniks», regi og manus av Camilla Strøm Henriksen. Med Maria Bonnevie i spissen handler filmen om hva som skjer når barn må være foreldre til sine foreldre.

Tuva Nowotny sin regidebut, «Blindsone», beveger seg i gråsonen i psykiatrien. To foreldre har ikke tatt opp noen signaler om at datteren har slitt psykisk før det går veldig galt.

UNGDOMSMILJØET PÅ OSLO S: Nicolai Cleve Broch spiller en av hovedkarakterene i filmen Harajuku. Foto: Nordisk Film / Nordisk Film

I filmen «Harajuku» skildrer regissør Erik Svensson sine egne opplevelser med ungdomsmiljøet på Oslo S gjennom karakteren Vilde som leter etter både seg selv og faren sin.

På tide med dansefilm

28. september kommer Skandinavias aller første dansefilm, «Battle». Noe både filmens regissør Katarina Launing, og hovedskuespillerne Lisa Teige og Fabian Svegaard Tapia virkelig mener er på tide.

– Jeg håper at dette bare er begynnelsen på flere dansefilmer. Og jeg håper at folk kommer til å digge å se dans, at de ikke klarer å sitte i ro i setet sitt, sier Lisa Teige som er mest kjent fra serien SKAM.

Den norske filmen «Battle», blir Skandinavias første dansefilm.

Hun spiller karakteren Amalie, en jente fra vestkanten i Oslo som tilsynelatende har alt, helt til faren hennes blir slått konkurs og hun blir nødt til å flytte fra alt hun kjenner.

Da møter hun østkantgutten og street-dancer Mikael, spilt av Fabian Sveegard Tapia, som introduserer henne for en helt ny verden.

Sveegard Tapia er selv street-dancer og håper at filmen vil gi et unikt innblikk i denne verdenen.

– Jeg har jo dedikert livet mitt til dette. Det er sært, vakkert og spesielt, sier han.