Natt til torsdag døde Erling Wicklund, 75 år gammel.

Fra han begynte i NRKs musikkavdeling i 1968 til han gikk av med pensjon i 2014 laget Erling Wicklund tusenvis av radio- og TV-programmer om og med norsk jazz.

Han kom til NRK i en tid da jazz ikke hadde stor plass på sendeskjemaet, men sørget med sin utrettelig entusiasme for at jazz fikk sine egne programmer på radio og TV-sendinger fra konserter og festivaler.

UNG OG ENTUSIASTISK: Erling Wicklkund i unge år i NRK Foto: Gunnar Moe / NRK

Wicklund sørget både for å presentere de store internasjonale stjernene og de nye norske talentene. Alle som har satt sitt preg på norsk jazz de siste 50 årene har vært spilt og intervjuet av Erling Wicklund i programmet «Jazzklubben».

Musiker og journalist

Ved siden av jobben som jazzmedarbeider i NRK deltok han hele tiden som musiker selv i egne og andres band. Han spilte trombone, ventilbasun og etter hvert hans favorittinstrument flugabone samtidig som han både komponerte og arrangerte.

Erling Wicklund hadde stor betydning for utviklingen av journalistikk på jazzområdet. Han hadde evnen til å kombinere musikkformidling med et kritisk blikk på norsk jazzliv generelt og på enkeltaktører. Som anmelder ga han ris og ros på en måte som bidro til å forsterke hans autoritet som kvalifisert fagmedarbeider.

NRK Jazz

Wicklunds entusiasme for jazzen avtok aldri. Han brant for å få etablert en 24-timers jazzkanal i NRK. Mot mange odds så kanalen NRK Jazz dagens lys i NRK.

FORTSATT ENTUSIASTISK: Erling Wicklund live på radio under Moldejazz. Foto: Bård Skar/NRK

Da Erling Wicklund ble pensjonist i 2014 fikk han Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for jazz i Norge og jazz i NRK. Under utdelingen på Nasjonal Jazzscene sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at det i NRKs historie er det flere bautaer, og at Wicklund er en av disse.