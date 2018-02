– Jeg er veldig glad og veldig stolt, sier regissør Robin Jensen. Han tok imot prisen i kveld sammen med produsent Lise Fearnley i Mikrofilm.

Robin Jensen jobber som regissør, manusforfatter, illustratør og animatør og har regissert 15 kortfilmer og kortdokumentarer.

«Det trygge huset» hadde premiere under Kortfilmfestivalen i Grimstad i juni 2017.

I høst vant den pris for beste barnedokumentar under filmfestivalen i Duisburg. Filmen har vunnet fram i konkurranse med alle vinnere fra ulike europeiske festivaler i 2017 og altså blitt stående som fjorårets aller beste europeiske barnedokumentar.

Viktig for barna

Barna som er med i tegnefilmen, har sett den og liker den.

– Men for mange av dem er det også ganske sterkt, og de er glade for at de er anonyme i filmen, sier Jensen.

Han håper at prisen betyr at det blir litt mere fokus på barn som er nødt til å bo på hemmelig adresse eller på krisesenter.

– Seriøs pris

«Det trygge huset» er produsert av Lise Fearnley i Mikrofilm. Foto: NRK

Produsent Lise Fearnley sier at barna, som helt uforskyldt har havnet på krisesenter, fortjener en film som tar dem på alvor.

– Da slipper de å føle at de er helt alene om problemene, sier hun.