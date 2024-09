– Jeg tror at vi savner ekte innhold. Og da er blogg en gyllen mulighet til å få det tilbake på, sier Morten Hegseth.

Den kjente programlederen er lei av raske videoer på TikTok, og bilder med korte tekster på Instagram.

Nå har Hegseth begynt med lenger tekster igjen. Men han skriver verken på en bok eller en aviskommentar, som tidligere. Nå er det blogg som gjelder.

– Bok er verdens vanskeligste ting, og når du skriver kommentarer i avis kan du ikke forandre mening dagen etterpå. Blogg er en slags mellomting.

Slik så bloggene ut for 10 år siden. Foto: skjermdump / NRK

For 10 år siden eksisterte det over 300.000 blogger i Norge, ifølge TV2-programmet «Bloggerne».

Kjente navn som Sophie Elise, Caroline Berg Eriksen og Anna Rasmussen hadde flere hundretusen lesere i uka.

Men så sluttet mange av de største bloggerne, og satset på andre plattformer som Instagram, Snapchat og TikTok isteden.

Mindre penger i blogg

I VGTV-programmet «Panelet» med Morten Hegseth og Vegard Harm ble det til og med laget et eget innslag om «Bloggdøden» i 2020.

– Folk ga seg fordi det kom en enklere og mer økonomisk måte å formidle innhold på; sosiale medier, sier Hegseth.

Sophie Elise skrev sitt siste blogginnlegg i 2020. Anna Rasmussen, for mange kjent som bloggeren "Mamma til Michelle", ga seg samme år. Lene Orvik hadde holdt på med blogg i 10 år da hun ga seg. Julianne Nygård føyde seg inn i rekken av bloggere som ga seg i 2020.

Men nå har Hegseth selv begynt å blogge igjen. Og han er ikke helt alene. Tidligere toppblogger Linnéa Myhre har også gjort comeback.

På Instagram tuller Myhre med at det ikke er like mye penger å hente i blogging som før:

Det er ikke like mye penger å hente på å skrive blogg som før, skal vi tro Linnéa Myhre. Foto: Skjermbilde

Sofie Nilsen: – Har vurdert å begynne igjen

Tittelen på Myhres første innlegg på 15 år er: «Blogging er tilbake». Men er det, det? Ser vi starten på en ny bloggbølge i Norge?

Noen dager etter at Hegseth og Myhre hadde gjort «bloggcomeback» la influenser, og tidligere blogger, Sofie Karoline Nilsen dette ut på Snapchat:

Sofie Nilsen håper blogging blir stort igjen. Foto: Skjermbilde

På spørsmål om Nilsen også kunne tenke seg å starte igjen, svarer hun følgende:

– Jeg har mange ganger vurdert det, men det har liksom bare blitt med tankene. Selv om jeg elsket å blogge, så kom det også med noen baksider jeg ikke har savnet.

Med baksider sikter Nilsen spesielt til stygge kommentarer. Hun er usikker på egen bloggfremtid:

– Jeg vet ikke helt hva som skal til for at jeg skulle startet igjen. Kanskje jeg en dag føler for det, hvem vet?

Halvor Harsem, kanskje bedre kjent som «Kong Halvor», har blogget uregelmessig siden 2009. Sist han skrev et innlegg var i januar i år.

Halvor Harsem har blogget av og på i 15 år. Han håper flere begynner med lenger og mer innholdsrike tekster. Foto: Privat

Han er glad for at Hegseth og Myhre har begynt med blogg igjen:

– Jeg vet ikke om det skaper en bloggbølge av at de begynner å blogge, men generelt håper jeg at både kreatører og konsumenter av sosiale medier får tilbake interessen for lengre og mer innholdsrike tekster og filmer – enn den destruktive evighetsswipingen og doomscrollingen i for eksempel TikTok og Instagram.

Sammenligner medietrender med klær

Blogg kan komme tilbake igjen, men ikke på helt den samme måten som før, mener Gunn Enli. Hun er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

Enli sammenligner medietrender med klær:

– Når motetrender kommer tilbake, så kommer de tilbake – men i en ny form. Aldri helt likt som før. Sånn er det også med mediene. De kommer tilbake, men i en litt ny drakt og tilpasset tiden man lever i.

– Bloggen vil komme tilbake, men i en ny drakt, mener medieforsker Gunn Enli. Foto: Tom Balgaard / NRK

Morten Hegseth tror også en del ting vil bli annerledes.

For eksempel tror han ikke bloggene vil inneholde like mye mote og reklame som før. Men han tror de vil være smartere og mer gjennomarbeida enn tidligere.

Morten Hegseth tror bloggen vil oppstå smartere enn før. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

– På samme måte som at flere og flere tar opp LP-spilleren fordi det både er nostalgisk og bedre, så er på mange måter blogging internettets LP-plate. Bedre, slitsomt og nostalgisk – men det vil nok aldri bli dominerende på samme måte som før.