Medietilsynet: Fire av ti norske barn og unge har fått tilsendt nakenbilder

– Rapporten viser blant annet at halvparten av norske 13–18 åringen har blitt spurt om å dele nakenbilder av seg selv. Det er også mange som får slike bilder, fire av ti sier at de har mottatt nakenbilder, forteller leder for Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynet har snakket med ca. 3400 barn og unge i alderen 9–18 år, og har for første gang tall på hvor mange barn og unge som får nakenbilder, og hvor mange som forespørsler om å dele nakenbilder.

Der kommer det frem at 42 prosent av de norske 13-18-åringene som har blitt spurt i undersøkelsen, har fått tilsendt nakenbilder av andre.

– Det er klart at dette er problematisk av flere grunner. Det er for det første ikke lov å sende nakenbilder til noen som ikke har gitt samtykke til det. For dem som er under 16 år, er det ikke lov å sende slike typer bilder i det hele tatt, poengterer Velsand.

Får nakenbilder av fremmede

Av dem som har fått tilsendt bilder, svarte 40 prosent av respondentene at de har fått bilder fra en ukjent på nett.

Samtidig er det kun fem prosent foreldre med barn og unge i aldersgruppen 13–17 år, som svarer ja på spørsmålet om deres barn har mottatt nakenbilder fra andre.

– Her må foreldrene våkne opp og forstå at dette kan skje deres barn, og de må snakke med barna om disse tingene, sier Velsand.

Medietilsynet jobber med å utarbeide konkrete råd til både foreldre og unge om hvordan de skal håndtere en slik situasjon, samtidig som Velsand er klar på at funnene i rapporten er foruroligende.

– Oppsummert er det altså sånn at det er mange barn og unge som utsettes for det vi må kunne kalle «digital blotting», samtidig som få foreldre vet at det skjer. Begge deler tenker vi er alarmerende, sier Velsand