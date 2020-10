Konseptet går ut på at et detektivpanel sammen med publikum skal gjette hvilken kjendis som synger bak masken. Deltagerne har fordreid stemme i alle sammenhenger, unntatt når de synger live.

Dette kunne jeg ikke si nei til. Jeg elsker kostymer, lysshow, glitter og stas, sier Silje Nordnes. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Det er programleder og tidligere NRK P3-profil Silje Nordnes som skal lede talentkonkurransen. 35-åringen er spent, da dette er langt fra alt hun har vært med på før.

– Det spesielle her er hemmelighetskremmeriet. Det er virkelig «need-to-know basis», som om vi er i CIA.

Idrettsutøvere, påvirkere, musikere og forfattere kan skjule seg bak masken. Foto: Will Heath / AP

Blitt vanlig å satse på samme formater

Konseptet er opprinnelig fra Sør-Korea. Originalen heter «King of Mask Singer», og ble for første gang sendt på TV i 2015. Etter den tid er konseptet solgt til over 50 land. Norge er det første landet i Norden som skal sende konseptet, men Sverige har lanseringsplaner etter jul.

– Det blander elementer man vet er populære: sangkonkurranse, kjendiser og blander inn et «mysterium» og et gameshow-element ved at seerne kan gjette hvem sangeren er, sier Gry Cecilie Rustad som tror det kan bli en suksess også i Norge. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Gry Cecilie Rustad er postdoktor i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun er ekspert på TV-serier, TV-estetikk og TV-kultur.

Rustad er ikke overrasket over at NRK har kjøpt rettighetene til dette programmet, og forteller at det lenge har vært vanlig at man satser på de samme populære formatene, spesielt innen Reality-TV.

– Big Brother og Idol er nok de mest populære og kjente. Spesielt Idol har vært en stor suksess rundt om i hele verden.

Videre forteller hun at det også er blitt mer vanlig at vestlige land henter TV-konsepter fra Asia.

– Man ser at kanaler i USA henter flere og flere konsepter fra Asia. Et eksempel er programmet, Ninja Warrior som er basert på den japanske reality-serien «Sasuke».

Men legger til at Norge ligger litt bakpå der. Vi henter de fleste konseptene fra USA og andre vestlige land, men dette er noe hun tror kan endre seg på sikt.

– Dette kan nok endre seg nå som asiatisk TV-er blitt lettere tilgjengelig.

Maskekledde kjendiser skal konkurrere om den beste stemmen i lørdagsunderholdningen Maskorama. Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm er er med å lage programmet sammen med Silje Nordnes. Foto: Fredrik Arff / Fremantle/NRK

Kan slå an hvis «casten» er bra

Rustad forteller at de i den amerikanske versjonen er de flinke til å caste en godt blandet gjeng av eldre kjendiser, nye og fra forskjellige disipliner for også å gjøre det vanskeligere for publikum. Alt fra gamle favoritter som Patti LaBelle og Donny Osmond til Cody Simpson.

– Om NRK klarer å være like overraskende i castingen, så kan dette bli bra, sier eksperten.

Forberedelsene er godt i gang, og maskene er laget. Og det blir en norsk vri på maskene kan prosjektredaktør Jan Egil Ådland avsløre.

– Vi har lagt vekt på å plukke flere av figurene fra norsk kultur og natur. Det norske publikummet får bli kjent med en staselig elg, en snill viking, en spretten gaupe, en mystisk ravn, et smilende troll, en rosa puddel, en elegant enhjørning og et fugleskremsel som er så vennlig at alle fuglene elsker det.

Nesten ingen vet hvem deltagerne er

Talentkonkurransen skal erstatte Stjernekamp og er å se på TV lørdag 7. november. Og det kan virke som programleder Nordnes er klar allerede.

– Bare noen få i produksjonen vet hvem deltakerne er. Jeg vet det ikke, og kjenner allerede at det har begynt å krible skikkelig i nysgjerrigheten, sier hun.

Og legger til at dette var noe hun ikke kunne si nei til.

– Jeg elsker kostymer, lysshow, glitter og stas. Dette er alt det og mer! Og så er det en gylden anledning til å bare ha det gøy i en litt mørk tid.